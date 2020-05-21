GTA Serisinin Çatı Şirketi Take-Two 5 Yılda 93 Oyun Yayınlayacak Take-Two Interactive, önümüzdeki beş yıllık süreçte hiç olmadığı kadar aktif olacakmış gibi görünüyor.

Take-Two Interactive, önümüzdeki beş yıllık süreçte hiç olmadığı kadar aktif olacakmış gibi görünüyor. Öyle ki, Amerika menşeli yayıncı toplamda doksan üç oyun satışa sunacakmış. Ne var ki içlerinde yeni bir Bully veya Grand Theft Auto 6 oyununun olup omadığı bilinmiyor. Buna rağmen yapılan açıklama ile Take-Two beş yılda 93 oyun yayınlayacak denildi.

Bilhassa Grand Theft Auto ve Red Dead Redemption serileri ile tanınan Take-Two Interactive, dün geride bıraktığımız çeyreğe ilişkin finansal konferans gerçekleştirdi. Take-Two Interactive Üst Yöneticisi Strauss Zelnick, genel durum itibarıyla 2020 finansal yılı içerisinde % 41 oranında bir artışın kaydedildiğini söyledi. Bundaki en büyük etken, tahmin edebileceğiniz üzere dünyayı etkisi altına almış olan COVID-19 salgını yüzünden oyunların başında daha fazla vaktin geçirilmiş olması. Take-Two Interactive Üst Yöneticisi Strauss Zelnick, yaşanan bu artışın önümüzdeki süreçte devam edeceğini düşünüyormuş.

Take-Two Beş Yılda 93 Oyun Piyasaya Sürecek

Konferansın ilerleyen kısımlarında ise sözü devralan Take-Two Interactive Başkanı Karl Slatoff ise, 2025 yılına kadar olan zamanı kapsayan son derece iddialı bir açıklamada bulundu. Öyle ki, doksan üç kadar oyunun satışa sunulması hedefleniyor.

Bu oyunların arasında Grand Theft Auto 6, yeni bir Max Payne veya Bully olup olmadığına dair bir şey söylenmedi. Bahsi geçen doksan üç oyundan altmış üç tanesinin çekirdek oyun deneyimi sunacağı söylenirken, on yedi tanesi orta seviye veya Arcade tarzı ve on üç tanesi de basit denebilecek deneyimler sunacakmış. Bununla birlikte doksan üç oyundan kırk yedi tanesi devam oyunları ve kırk altı tanesi de yepyeni fikri mülkiyetler olacakmış.

Platformlar açısından bakıldığında da yetmiş iki tanesinin konsollar, PC ve/ veya Stadia gibi eş akışlı (streaming) platformlar ve geri kalan yirmi bir tanesinin de mobil cihazlar için planlandığı söylendi. Altmış üç oyun ücretli olarak satılacakken yirmi altı tanesi ise ücretsiz olacakmış.

Genel olarak bakıldığında doksan üç epey iddialı bir rakam ama Slatoff, bu oyunların arasında bazıların ertelenebileceğini ve hatta iptal olabileceğini de sözlerine ekliyor ki bunda COVID-19 salgınının da etkisini görebiliriz.