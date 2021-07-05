GTA Geliştiricisi Rockstar Games Hakkında 7 Şaşırtıcı Bilgi

Rockstar Games, mükemmel kalitesi ve açık dünya oyunlarına olan bağlılığıyla tanınan dev bir firma. Bu ekip, GTA serisi, Red Dead Redemption, Bully ve çok daha fazlası gibi tüm zamanların en büyük başyapıtlarından bazılarını yarattı.

Rockstar Games, mükemmel kalitesi ve açık dünya oyunlarına olan bağlılığıyla tanınan dev bir firma. Bu ekip, GTA serisi, Red Dead Redemption, Bully ve çok daha fazlası gibi tüm zamanların en büyük başyapıtlarından bazılarını yarattı. Buna rağmen bazı oyuncuların Rockstar Games ve GTA serisi hakkında bilmediği pek çok gerçek var. Biz de sizler için herkesin hayran olduğu bu başarılı firma hakkında bazı şaşırtıcı bilgileri derledik.

Rockstar Games 1998'de Kuruldu ve Önceki İsimleri BMG Interactive'di:

BMG Interactive Entertainment, dünya çapında 13,6 milyar dolarlık medya kuruluşu Bertelsmann AG'nin 5,1 milyar dolarlık eğlence kolu olan BMG Entertainment'ın multimedya ve yeni teknolojiler bölümüydü. 12 Mart 1998'de Take-Two Interactive BMG Interactive'in varlıklarını BMG Entertainment'tan satın aldığını duyurdu. Böylece Take-Two'ya katılan üç BMG Interactive yöneticisi Sam Houser, Dan Houser ve Jamie King Rockstar Games isimli şirketin başına getirildi. Evet macera böylece başlamış oldu.

Grand Theft Auto Serisinin İsmi Aslında "Race N Chase" Olacaktı:

Race N Chase, Grand Theft Auto serisindeki ilk oyun olacak şeyin orijinal konseptiydi. PlayStation, Windows 95, DOS, Sega Saturn ve Nintendo 64'te piyasaya sürülmek üzere DMA Design tarafından geliştirilmişti. Oyun, oyuncunun birden fazla oyun modunda polis veya suçlu rolünü üstleneceği açık bir dünyadan oluşuyordu, bu nedenle oyunun adı yarışlardan polis kovalamalarına kadar değişiyordu.

İlk iki Grand Theft Auto oyununa benzer şekilde, yukarıdan aşağıya bir bakış açısıyla geliştirildi ve oyuncunun oynayabileceği birden fazla şehirde kurulacaktı. Oyun, daha önce birçok değişiklik geçirdi. Son olarak 1997'de piyasaya sürülen ilk Grand Theft Auto'ya dönüştü.

GTA San Andreas Hot Coffee Modu, Rockstar Games'in Başını Belaya Soktu:

Hot Coffee, Rockstar North tarafından geliştirilen Grand Theft Auto: San Andreas'te normalde erişilemeyen bir mini oyun olarak tasarlandı. Mini oyun, Carl "CJ" Johnson gibi oyuncuların oyun içinde kendi seçtikleri bir kız arkadaşla animasyonlu cinsel ilişkiye girmelerine izin veriyordu. Mini oyunun varlıkları, oyunun PlayStation 2 ve Xbox sürümlerinde keşfedildi ve kullanıcılar, mini oyunu konsol modlama araçları aracılığıyla etkinleştirmenin yollarını buldu.

Aralık 2005'te, Senatörler Hillary Clinton, Joe Lieberman ve Evan Bayh, çocukları uygunsuz içerikten korumak için ESRB derecelendirme sisteminin federal bir yetkilendirmesi için çağrıda bulunan Aile Eğlencesini Koruma Yasası'nı çıkardı.

27 Ocak 2006'da Los Angeles şehri, oyunun yayıncısı Take-Two Interactive'e, şirketi oyunun cinsel içeriğini ifşa etmemekle suçlayarak dava açtı.

2006 yılında, avukatlar Take-Two'nun tüketici dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla birkaç toplu dava açtı. Bu ve bunun gibi birçok dava yüzünden milyonlarca dolar ceza ödemek zorunda kalan şirket bir daha böyle içerikler üretmedi.

Grand Theft Auto V, Rockstar Games'e Sadece 3 Gün İçerisinde 1 Milyar Dolar Kazandı:

Serinin tüm dünyada milyonları peşinden sürükleyen son oyunu GTA V, sadece 3 gün içerisinde şirkete tam 1 milyar dolar para kazandırdı. Bu oyun dünyasında eşi benzeri görülmemiş inanılmaz bir başarıydı. GTA V Online Modu sayesinde sadece ilk aylarda değil, çıkışından yıllar sonra bile satmaya devam etti. Oyun günümüz itibarıyla hala en çok kazanan yapımlardan bir tanesi.

Yedinci ve sekizinci nesil konsol oyunlarının en önemli oyunlarından biri olarak kabul edilen ve Yılın Oyunu da dahil olmak üzere birçok ödül kazanan GTA V, 140 milyon kopya ile tüm zamanların en çok satılan ikinci video oyunu oldu ve dünya çapında yaklaşık 6 milyar dolar gelirle tüm zamanların finansal olarak en başarılı eğlence ürünlerinden birisi oldu. Evet oyun değil, en başarılı eğlence ürünü.

Rockstar Games Kurucuları Dan ve Sam Houser Kardeşler Ayrılık Yaşadı:

Evet bu önemli şirketin kurucuları iki kardeş. Maalesef geçen seneye kadar uzanan bir dönemde güncel ve üzücü bir haber aldık. Dan Houser, 2020 yılında Rockstar Games'ten ayrıldı. Bir süredir sessiz kalan GTA'nın yazarı, geçtiğimiz günlerde çok önemli bir girişimde bulundu. İnternet kullanıcılarının fark ettiği üzere Dan Houser, Absurd Ventures in Games isimli yeni bir stüdyo . Bakalım kardeşler arasında yaşanan bu ayrılık Rockstar Games'e zarar verecek mi? Dan Houser'dan ne gibi yeni oyunlar göreceğiz? Yoksa GTA'ya bir rakip mi gelecek?

Rockstar Games Bağımsız Bir Oyun Stüdyosu Değil:

Yukarıdaki verdiğimiz bilgilerden de aşağı yukarı anlattığımız gibi Rockstar aslında tam anlamıyla bağımsız bir şirket değil. Evet, Take-Two Interactive isimli şirketin bir alt kuruluşu. Ayrıca Rockstar Games çatısı altında bulunan on adet çok önemli şirket mevcut. Bunlar: RAGE Technology Group, Rockstar India, Rockstar International, Rockstar Leeds, Rockstar Lincoln, Rockstar London, Rockstar New England, Rockstar North, Rockstar San Diego ve Rockstar Toronto.

Aralarında nasıl bir anlaşma var ve Rockstar Games bu kadar büyük bir şirketken hala neden hala diğer bir şirketin alt kurumu onu bilmiyoruz.

Rockstar Advanced Game Engine (RAGE) İsimli Özel Bir Oyun Motorları Var:

Rockstar Advanced Game Engine yani RAGE, Rockstar North'a katkı sağlamak isteyen RAGE Technology Group adı altında küçük bir ekibin oyun geliştirici şirket Rockstar San Diego'da oluşturduğu bir oyun motoru. Rockstar Games'in eskiden kullandığı oyun motorunun sahibi firmayı Electronic Arts satın aldıktan sonra bu oyun motoru geliştirildi. Diğer oyunlarda göremediğimiz kadar fazla detay ve inanılmaz dünyaların tamamını bu oyun motoruna borçluyuz. Evet ve Red Dead Redemption'da bu oyun motoru ile geliştirildi.

Evet Rockstar Games hakkında bazı bilgileri sizler için derledik. Peki bizim listeye almadığımız ve sizin bildiğiniz buna benzer ilginç gerçekler var mı? Yorumlar kısmında mutlaka bizlerle paylaşın!

Kaynak: Turkmmo