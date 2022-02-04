GTA 6 resmen duyuruldu! Rockstar Games GTA 6'nın geliştirildiğini açıkladı

Rockstar Games 4 Şubat saat 18:12'de Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar ile Grand Theft Auto 6'nın geliştirilmekte olduğunu doğruladı. Daha fazla bilginin hazır olur olmaz paylaşılmasını sabırsızlıkla bekleyen Rockstar, hayranlarının destekleri adına herkese teşekkür etti.

Rockstar games'in yaptığı paylaşımda ilk olarak GTA V ve GTA Online'nın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarına 15 Mart'ta geleceğini duyurdu. Hemen ardından ise "Sırada Ne Var" başlığı ile şu sözlere yer verdi, "GTAV'ın eşi görülmemiş uzun ömürlülüğü ile, birçoğunuz bize Grand Theft Auto serisinde yeni bir oyunu hakkında soru sorduğunuzu biliyoruz.

GTA 6 RESMEN DUYURULDU

"Yola çıktığımız her yeni projede amacımız her zaman daha önce teslim ettiğimizin ötesine önemli ölçüde geçmektir ve Grand Theft Auto serisinin bir sonraki oyunu için aktif geliştirmenin iyi bir şekilde devam ettiğini onaylamaktan mutluluk duyuyoruz. Hazır olur olmaz daha fazlasını paylaşmak için sabırsızlanıyoruz, bu yüzden resmi ayrıntılar için lütfen Rockstar Newswire'ı izlemeye devam edin." sözlerine yer verdi ve herkese teşekkür etti.