GTA 6, detayları ve çıkış tarihi piyasaya önceden sürülmüş olabilir

Geçtiğimiz günde ortaya atılan bilinmeyen kaynaklara göre GTA 6, Miami'de geçecek ve Ekim 2023'te resmi olarak konsollara açılmış olacak. Reddit'te yapılan açıklamaya göre yeni GTA oyunu, Red Dead Redemption 2'ye benzer bir açık dünyaya sahip olacak. Bu öne çıkarılan sızıntı haber ilginç bir şekilde geçmişte ortaya çıkan bazı söylentileride içeriyor. Örnek verilecek olursa, bu yeni oyunun açık dünyası biraz daha dar fakat daha tempolu bir içerikle gelecek.

GTA 6 ÇIKAN İDDİALAR

Sızıntı haberlere göre GTA 6, çok daha gelişmiş bir yapak zekaya sahip olacak. Bununla birlikte, daha küçük fakat içerik ve etkileşimi daha fazla olan bir harita bulunacak. Bazı söylentilere göre oyunun gelecek sene oyunseverlere sunulmayı hedefliyordu fakat bu sızıntı haber ile birlikte GTA 6'nın 2023 yılının Ekim ayında çıkması ihtimali doğdu. Bu paylaşılan verilerin bir sızıntı haber olduğunu tabikiunutmamak gerek. Verilen kaynağın doğruluğu durumunda ise GTA 6 için oyunseverler biraz daha bekleyecek gibi gözüküyor. Şirket bir taraftan Red Dead Redemption'un remake versiyonu üzerinde durduğunu düşünürsek bu söylenen sızıntılar kulağa mantıklı gelebilecek durumda.

Bunların yanı sıra sızıntıya göre yeni GTA 6 öncelikli olarak konsollara gelecek ve bunun sonrasında sırasıyla PC ve online versiyonu modu oyunseverlerle buluşacak.Bunların yanı sıra başka bir bilgi oyunseverlerlepaylaşılmamış durumda. Rockstar, yeni nesil oyun konsolu için GTA 5'i güncellemeye çalışıyor ve online mod oyunlarına da yeni literatürler getirmek için yoğun mesai harcıyor. Bu sebepten ötürü GTA 6'nın yakın bir tarihte çıkmayacak olması olası gibi gözüküyor.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6'nın çıkmasını beklerken GTA Online'a güncellemeler gelmeye devam ediyor. Online sürümünde oyuncular için güncellemeler gelse bile hikaye modunu oynayanlar GTA 6'nın çıkışını bekliyor. Rockstar ise yeni oyundan çok online sürümünün güncellemelerine odaklanıyor. Tabi bir de filme odaklanmaya başlıyor. GTA yıllar içerisinde popülerliğinden hiçbir şey kaybetmediği gibi her geçen gün kitlesini de artırmaya devam ediyor.