GTA 5 sistem gereksinimleri 2021 | GTA 5 kaç GB?

Rockstar Games tarafından 2013 yılında yayınlanan popüler seri GTA 5, halen daha milyonlarca oyuncu tarafından aktif olarak oynanıyor. Akıllara gelen sorular ise bu kadar popüler olan oyunun sistem gereksinimleri neler, GTA 5'i bilgisayarım kaldırır mı, GTA 5 kaç GB? gibi soruları sizler için cevaplandırdık. Detaylar haberin devamında...

GTA 5, Rockstar Games tarafından 17 Eylül 2013'de piyasaya sürüldüğünde sadece PlayStation 3 ve Xbox 360 üzerinden erişim sağlanıyordu. Geliştirici şirket 18 Kasım 2014 ise tarihinde grafikleri güncellenmiş bir şekilde oyunu PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcılarının hizmetine sundu. GTA 5, PC'de ise 14 Nisan 2015 tarihinde kullanıma açıldı.

GTA 4 OYUN PERFORMANSI ANLAMINDA TAM BİR FACİAYDI

Serinin bir önceki oyununda (GTA 4) oluşan optimizasyon sorunları oyuncular için tam anlamıyla bir felakete dönüşmüştü. Üst donanıma sahip bilgisayarda bile sorunlar yaşanması oyuncularda kötü bir izlenim bırakmıştı.

Bu sorunlarla karşı karşı gelen Rockstar, artık bu konuya daha temkinli bir şekilde yaklaşıyor. Rockstarın şu an konsantrasyonu tamamen oyuncuların en iyi performansla oyun oynamalarına yönelik.

GTA 5 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit SP1

İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600/ AMD Phenom 9850

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB/ AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)

Depolama: 72 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 10 uyumlu

GTA 5 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit SP1

İşlemci: Intel Core i5 3470/ AMD X8 FX-8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB/ AMD HD7870 2GB

Depolama: 72 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: %100 DirectX 10 uyumlu

GTA 5 KAÇ GB?

En çok merak edilen konulardan biri ise GTA 5'in dosya boyutunun ne kadar olduğu Grand Theft Auto serisinin popüler oyununu indirmek için ne kadar alana sahip olmalıyız? Bu sorunun cevabı: 80 GB. Ancak sürekli güncelleme alan oyunun dosya boyutunu da artıyor.