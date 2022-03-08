GTA 5'in PS5 ve Xbox Series X|S güncellemeleri detaylandırıldı

Rockstar Games, 15 Mart'ta PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için Grand Theft Auto V ve GTA Online'ı piyasaya sürecek ve yeni nesil konsollarda ne zaman piyasaya sürüleceğinin detayları paylaşıldı.

GRAFİKLER VE KARE HIZI

Popüler video oyun geliştiricisi Rockstar Games, grafiklerden başlayarak GTA 5 ve GTA Online'ın birden fazla grafik modu ve 60 FPS'e kadar desteği ile konsola "üst düzey PC görselleri" getireceğini söyledi. Oyuncular ayrıca gelişmiş doku kalitesi seçenekleri, ışın izleme ve HDR seçenekleri de eklenecek.

Grafik modları için Fidelity Mode'u, ışın izleme özelliğiyle 4K'ya kadar ulaşan en yüksek görsel kalite seçeneği bulunacaktır. Bu modda, kare hızı 30 FPS ile sınırlandırılırken performans modunda oynayan PS5 ve Xbox Series X'te 4K grafiklerde 60 FPS oynanış imkanı sunulacak.

GTA ONLİNE GÜNCELLEMELERİ VE YENİ İÇERİKLERİ

Rockstar Games yaptığı duyuruda, "Hao's Special Works sınıfının en iyisi araç yükseltmelerini, özel olarak modifiye edilmiş araçlar kullananan yeni bir yarış sınıfı ve Hao's Special Works Time Trails'ın haftalık rotasyonunu ve bu yeni modifiye edilmiş araçların direksiyonuna ücretsiz olarak geçebileceğiniz Premium test sürüşleri yer alıyor.

15 Mart'ta yeni platformlar için GTA 5'in lansmanı ile birlikte bağımsız bir indirme olacak sunulacağını hatırlattı. PlayStation 5 kullanıcıları GTA Online'ın bağımsız sürümünü ilk üç ay boyunca ücretsiz olarak alabilir ve bu tekliften yararlanmak için PlayStation Plus'a ihtiyaç duyulduğundan bahsedilmedi.

GTA 5 veya GTA Online için herhangi bir fiyatlandırma belirlenmemesi ile beraber ön siparişlerin bugün açılması bekleniyor.

ÇIKIŞ TARİHİ

Daha önce de duyurulduğu üzere GTA 5 ve GTA Online 15 Mart'ta piyasaya sürülecek. Ön siparişler ve ön yüklemeler 8 Mart'ta başlayacak. Oyunların fiziksel sürümlerinin piyasaya sürülmesi ise Nisan ayı olarak planlandı.