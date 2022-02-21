GTA 5 hileleri neler? GTA 5 araba, para, ölümsüzlük hileleri! - Haberler

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GTA 5 hileleri neler? GTA 5 araba, para, ölümsüzlük hileleri!

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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GTA 5 hileleri neler? GTA 5 araba, para, ölümsüzlük hileleri!

Dünyanın en çok satan oyunları arasında yer alan GTA serisinin 5. oyunu GTA 5'in hileleri merak ediliyor. Peki, GTA 5 hileleri neler? GTA 5 ölümsüzlük hilesi, GTA 5 can hilesi, GTA 5 araba hilesi, GTA 5 para hilesi! Detaylar haberimizde...

GTA tüm zamanların en çok oynanan oyunlarından biridir. Serinin ilk versiyonundan beri binlerce oyuncuya ulaşmış olan oyun pek çok göreve sahiptir. Gta 5'in Epic Games tarafından ücretsiz verilmesi ile kitlesini daha da büyüten serinin yeni versiyonu 2021'in ikinci yarısında çıkış yaptı. Peki, GTA 5 hileleri neler? GTA 5 ölümsüzlük hilesi, GTA 5 can hilesi, GTA 5 araba hilesi, GTA 5 para hilesi! İşte detaylar...

GTA 5 HİLELERİ

GTA 5 Oyuncu Hileleri

  • Hızlı Koşu: CATCHME
  • Ölümsüzlük 5 Dakika: PAINKILLER
  • Hızlı Yüzme : GOTGILLS
  • Ağır Çekim : SLOWMO
  • Ağır Çekim Nişan : DEADEYE
  • Yönetmen Modu : JRTALENT
  • Sarhoş Modu : LIQUOR
  • Yetenek Sayacını Doldur : POWERUP
  • Süper Zıplama : HOPTOIT
  • Aranma Seviyesini Arttır : FUGITIVE
  • Gökyüzünden Aşağı Süzülme : SKYFALL
  • Yerçekimini Azalt : FLOATER
  • Kayan Araçlar : SNOWDAY
  • Aranma Seviyesini Düşür : LAWYERUP
  • Havayı Değiştir : MAKEITRAIN
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GTA 5 Araba, Uçak, Bisiklet ve Motor Hileleri

  • StuPCJ-600 Motoru : ROCKETnt Uçağı : BARNSTORM
  • Sanchez Motoru : OFFROAD
  • Comet Arabası : COMET
  • Buzzard Saldırı Helikopteri : BUZZOFF
  • BMX Bisiklet : BANDIT
  • Çöp Kamyonu (Trashmaster) : TRASHED
  • Duster Uçağı : FLYSPRAY
  • Limuzin (Limo) : VINEWOOD
  • Golf Arabası : HOLEIN1
  • Rapid GT Arabası : RAPIDGT

Gta 5 Özel Araç Hileleri

  • Deniz Uçağı : EXTINCT
  • Denizaltı : BUBBLES
  • Duke O'Death Arabası : DEATHCAR

Gta 5 Silahlar, Eşyalar ve Çatışma

  • Patlayıcı Mermiler : HIGHEX
  • Patlayıcı Yumruklar : HOTHANDS
  • Silahlar : TOOLUP
  • Can & Zırh Doldur : TURTLE
  • Ateşli Mermiler : INCENDIARY
  • Paraşüt : SKYDIVE

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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