GTA 5 hileleri neler? GTA 5 araba, para, ölümsüzlük hileleri!

GTA tüm zamanların en çok oynanan oyunlarından biridir. Serinin ilk versiyonundan beri binlerce oyuncuya ulaşmış olan oyun pek çok göreve sahiptir. Gta 5'in Epic Games tarafından ücretsiz verilmesi ile kitlesini daha da büyüten serinin yeni versiyonu 2021'in ikinci yarısında çıkış yaptı. Peki, GTA 5 hileleri neler? GTA 5 ölümsüzlük hilesi, GTA 5 can hilesi, GTA 5 araba hilesi, GTA 5 para hilesi! İşte detaylar...

GTA 5 HİLELERİ

GTA 5 Oyuncu Hileleri

Hızlı Koşu: CATCHME

Ölümsüzlük 5 Dakika: PAINKILLER

Hızlı Yüzme : GOTGILLS

Ağır Çekim : SLOWMO

Ağır Çekim Nişan : DEADEYE

Yönetmen Modu : JRTALENT

Sarhoş Modu : LIQUOR

Yetenek Sayacını Doldur : POWERUP

Süper Zıplama : HOPTOIT

Aranma Seviyesini Arttır : FUGITIVE

Gökyüzünden Aşağı Süzülme : SKYFALL

Yerçekimini Azalt : FLOATER

Kayan Araçlar : SNOWDAY

Aranma Seviyesini Düşür : LAWYERUP

Havayı Değiştir : MAKEITRAIN

GTA 5 Araba, Uçak, Bisiklet ve Motor Hileleri

StuPCJ-600 Motoru : ROCKETnt Uçağı : BARNSTORM

Sanchez Motoru : OFFROAD

Comet Arabası : COMET

Buzzard Saldırı Helikopteri : BUZZOFF

BMX Bisiklet : BANDIT

Çöp Kamyonu (Trashmaster) : TRASHED

Duster Uçağı : FLYSPRAY

Limuzin (Limo) : VINEWOOD

Golf Arabası : HOLEIN1

Rapid GT Arabası : RAPIDGT

Gta 5 Özel Araç Hileleri

Deniz Uçağı : EXTINCT

Denizaltı : BUBBLES

Duke O'Death Arabası : DEATHCAR

Gta 5 Silahlar, Eşyalar ve Çatışma