GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Vatandaşlar şebeke sorunu yaşıyor
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GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Vatandaşlar şebeke sorunu yaşıyor

Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı uygulanması sebebiyle vatandaşlar bayram kutlamalarını cep telefonları aracılığıyla gerçekleştiriyor. Bu durum GSM operatörlerinde şebeke sorunu yaşanmasına sebep olurken vatandaşlar yaşanan sıkıntıya sosyal medyadan tepki gösterdi.

24.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:32

Türk Telekom, Turkcell, Vodafone kullanıcıları, bazı bölgelerde arama sorunu yaşıyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla hatlarda yaşanan yoğunluk dolayısıyla meydana geldiği düşünülen arama problemi, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi

ŞEBEKE SORUNU YAŞANDI

Koronavirüse karşı önlem amaçlı uygulanan 4 günlük yasak sebebiyle evlerinden çıkamayanlar yakınlarıyla bayramlaşmak için telefonlarına sarıldı fakat arama yapamadılar. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde bazı bölgelerde Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom hat kullananlar arama yapmak istediklerinde şebeke sorunuyla karşılaştı.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Bayramın ilk günü sevdiklerini aramak istediklerini ancak sıkıntı yaşadıklarını belirten vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden GSM operatörlerine tepki gösterdi.

Durumun kaynağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

Vatandaşların gösterdiği tepkilerden bazıları:

GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Vatandaşlar şebeke sorunu yaşıyor
GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Vatandaşlar şebeke sorunu yaşıyor
GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Vatandaşlar şebeke sorunu yaşıyor
GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Vatandaşlar şebeke sorunu yaşıyor
GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Vatandaşlar şebeke sorunu yaşıyor
GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Vatandaşlar şebeke sorunu yaşıyor

Manşet

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