1,5 yıllık uzaktan eğitim ve öğretim döneminin ardından yüz yüze eğitime geçilme kararı alındı. Milyonlarca genç, okullarına yakın lokasyonlarda kalacak yurt aramaya başladı. GSB yurt nedir? GSB açılımı nedir? GSB yurt başvuruları ne zaman? GSB başvurusu nasıl yapılır? GSB yurt ücretli midir? sorularının cevabı haberimizde…

GSB YURT NEDİR? GSB'NİN AÇILIMI NEDİR?

GSB'nin açılımı Gençlik ve Spor Bakanlığı'dır. GSB yurt ise, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtları ifade etmektedir.

GSB YURT BAŞVURULARI NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

GSB YURT ÜCRETLİ MİDİR?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

GSB YURT İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI NELERDİR?

Daha önce lisans eğitiminde yurtta kalan öğrenci ikinci lisans eğitimine başladığında yurt başvurusu yapabilir mi ve fazladan ücret öder mi?

Öğrencinin yurt başvuru hakkı bulunmaktadır. İkinci lisans eğitiminin normal öğrenim süresi kadar barınma hakkı mevcut olup fazladan herhangi bir ücret ödememektedir.

İlk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yapılması gereken işlemler nelerdir?

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

Yurtta kalmaya hak kazanan ve ilk kayıt ücretini yatırarak onay işlemini yapan bir öğrencinin kaç gün içerisinde yurt müdürlüğüne başvurup işlemlerini yerine getirmesi gerekmektedir?

İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

İlk kayıt ücretini yatırdıktan sonra taahhütname onayı yapmayan ve yurtta kalmak istemeyen öğrenci ne yapmalıdır?

Öğrencilere ait IBAN numarasının yer aldığı kayıt sildirme dilekçesinin ilgili yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Kayıt sildirilen tarihten sonraki yurt ücreti ve güvence bedeli öğrencilere iade edilmektedir.

Yurtta barınma hakkı kazanan ancak yurtta kalmak istemeyen öğrenciler ne yapmalıdır?

Herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir. İlk kayıt ücreti yatırılmadığı takdirde yurt yerleştirme işlemi iptal edilmektedir.

Yurt yerleştirme işlemi yapılıp kayıt yaptırmayan öğrenciler seneye tekrar yurt başvurusu yapabilirler mi?

Yurt yerleştirme işlemi yapılıp kayıt yaptırmayan öğrencilerin tekrar yurt başvuru hakkı bulunmaktadır.

Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrenciler yeniden yurt başvurusu yapabilirler mi?

Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrencilerin, yeniden yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında ilk başvuruda verilen yedek sırasının iptal edileceği uyarısı verilecek olup; başvuruya devam edilmesi halinde ilk yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.

İlk kayıt ücretini yatıran ancak taahhütname onayı yapmayan öğrencilerin ne yapması gerekmektedir?

İlk kayıt ücretinin süresi içerisinde ödenmesi durumunda ilgili yurt müdürlüğüne başvurarak taahhütname onayının yapılması gerekmektedir.

KKTC' de öğrenim gören öğrenciler yurt başvurusu yapabilir mi?

KKTC' de öğrenim gören öğrenciler belirtilen tarihler arasında yurt başvurusu yapabilmektedirler.

Ücretsiz barınma hakkı olan öğrenciler kimlerdir? Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

• Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

• Gazi ve gazi çocukları, Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

• Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

• Devlet koruması altında olanlar,

• Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

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