GS TV (Galatasaray TV) frekans değerleri! GS TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec bilgileri nedir? GS TV canlı izleme linki!

Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki GS TV'nin frekans bilgileri nedir? GS TV polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? GS TV canlı izleme linki haberimizde. Galatasaray TV frekans bilgilerine haberimizden bakabilirsiniz...

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki GS TV frekansı kaçtır? GS TV frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir? Galatasaray TV frekans numaraları kaçtır?

GALATASARAY TV HAKKINDA BİLGİLER

Galatasaray TV, 18 Eylül 2006'da Doğan Grubu ile yapılan bir sözleşme çerçevesinde kurulmuştur. 28 Mayıs 2009'da Doğan Grubu ile sözleşme feshedilmiştir. Türksat 3A, D-Smart ve Teledünya'daki yayınlarını sonlandıran kanal şu anda sadece Digiturk platformundan, Galatasaray.org'dan, Youtube ve Dailymotion üzerinden yayın yapmaktadır.

GS TV HD FREKANS BİLGİLERİ

GS TV'nin SD-HD güncel frekans bilgileri ise aşağıdaki gibidir:

Türksat frekans değerleri:

Uydu : TÜRKSAT 4A (SD)

TÜRKSAT 4A (SD) Frekans : 11676

11676 Polarizasyon : Dikey (V)

Dikey (V) Sembol Oranı : 24444

24444 FEC : 3/4

Eutelsat Frekans değerleri:

Uydu : Eutelsat 7A (HD)

Eutelsat 7A (HD) Frekans : 11554

11554 Polarizasyon : H

H Sembol Oranı : 30000

30000 FEC : 5/6

Ek olarak Digiturk 75. kanal'dan GS TV'yi HD şeklinde izleyebilirsiniz.

GS TV CANLI İZLE

GS TV kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

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