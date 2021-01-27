Grup toplantısına Akşener'in Perinçek'e taktığı isim damga vurdu: Cinping Perinçek, Erdoğan'ı da Bahçeli'yi de esir almış

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, açıklamalarının bir bölümünde Doğu Perinçek'e taktığı isim ile seslenerek, "Sayın Cinping Perinçek, 'Müslümanım' diye diye gezen Sayın Erdoğan'ı da 'Türk Milliyetçisiyim' diye gezen Sayın Bahçeli'yi de nasıl olduysa esir almış" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Akşener, konuşmasının devamında Doğu Perinçek için kullandığı lakap ile dikkat çekti. Akşener, konuya ilişkin olarak, "Görüyoruz ki; Çin Merkez Komitesi Türkiye Komiseri, namı diğer "Kısmen İktidar", Sayın Cinping Perinçek, 'Müslümanım' diye diye gezen Sayın Erdoğan'ı da 'Türk Milliyetçisiyim' diye diye gezen Sayın Bahçeli'yi de, nasıl olduysa esir almış." dedi.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

"Türkiye, vatandaşlarının refah içerisinde yaşatmaya muktedir bir ülkedir. Parası vardır, kaynakları vardır. İktidardan beklentimiz, ülkenin kaynaklarını, vatandaşımızın sağlığı, huzuru ve refahı için kullanmasıdır. Biliyorsunuz Sayın Erdoğan, Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerde, yılın ilk 6 ayında yapılması gereken ödemelerin öteleneceğini duyurdu. Aylardır ısrarla takip ettiğimiz, esnafımızın şikayetçi olduğu bu konuda, atılan adımı, doğru buluyoruz.

"ERTELEME SÜRESİ 6 AY YERİNE 1 YIL OLSUN"

Bu adım doğru olmasına doğru, ama maalesef yetersiz .Geçtiğimiz 14 Aralık'ta bir basın açıklaması yapmış ve iktidardan, esnaf ve sanatkarlarımızın desteklenmesi için, bir dizi talepte bulunmuştuk. Demiştik ki; "Mart 2020'den sonra alınan kredilerin, geri ödeme süreleri bir yıl uzatılsın, bu nedenle doğacak faizi de Hazine karşılasın. "Bu talebimizde ısrarlıyız. Biz diyoruz ki; Ötelenecek krediler Halk Bankası ile sınırlandırılmasın. Erteleme süresi 6 ay yerine, 1 yıl olsun. Ayrıca ötelemeden kaynaklanacak faiz yükü, bankalarla yapılacak bir anlaşma çerçevesinde, Hazine tarafından karşılansın.

"DÜNYANIN EN ŞANSLI MİLLETİYİZ"

Sayın Erdoğan'ın iktidar hırsının ürünü olan bu ucube sistemle, Türkiye, ne dünyada hak ettiği itibarlı konuma ulaşabilir, ne de ekonomik coğrafyasına hakim olabilir. Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi'yle, ne doğrudan yabancı yatırım olur, ne de iktidarın memleketi düşürdüğü, ikiz açık sarmalından çıkış olur. Bu sistemle Türkiye, kazanan olmaz, kaybetmeye mahkum olur. O nedenle Türkiye, dünyadaki bu yeni döneme, kendisine yakışır bir sistemle girmek zorundadır. İşin acı tarafı ne, biliyor musunuz? Aslında, biz dünyanın en şanslı milletiyiz. Bunun için Allah'a şükretmeliyiz.

"MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR"

Sayın Erdoğan; Ben sana daha en başından, sarayın sakıncalarını söyledim. 'Saray insanı milletinden koparır, gerçeklerden koparır, başka bir sanal evrene hapseder' dedim. Sense gittin, sarayın üstüne bir de ucube sistem kondurdun. Haksız mıymışım? Dün 'Milletin adamıyım' diyerek gezerken, bugün o saray yüzünden, firmalar ardı ardına kapanırken, 'İşler tıkırında' deyip, 'vatandaşa keyif çayı fırlatan adam' oldun Sayın Erdoğan! Sen hayal aleminde yaşarken, ben, çarşıda, pazarda, esnafımızı dinliyorum. Sen sarayında sefa sürerken, ben işsiz gençlerimizi dinliyorum. Seni uyaran dostların az bile söylemiş. Sadece esnaf kepengini değil, vatandaş evde kombisini kapatıyor Sayın Erdoğan! Sen ne kadar uğraşırsan uğraş, artık mızrak çuvala sığmıyor. Sizin masallarınız hafif, milletin gerçeği ise artık çok ağır Sayın Erdoğan!

"GERÇEKTEN ACAYİPLER"

Bu Cumhur ittifakı gerçekten bir acayip… HDP binasında, Apo posteri bulunca şaşırıyorlar ama, seçim zamanı mektubunu okutmaya gelince, dert etmiyorlar. Yana yakıla, "HDP kapatılsın" diyorlar ama bunun için en ufak bir adım bile atmıyorlar. Nitekim bunlara sorarsan en büyük Türk, en has Müslüman kendileridir ama, "Müslüman Türküm" dediği için zulüm gören kardeşlerimizi duymuyor, iki laf edemiyorlar. Böyle cıvıklık, böyle ciddiyetsizlik olmaz.

"UTANÇ NİŞANI ÖMÜR BOYU TAŞINACAKTIR"

Ayrıca ortada bir de, Çin'le 2017 yılında yapılmış bir, "Suçluların İadesi Anlaşması" var. Bunu, Dışişleri Komisyonu gündemine almaya cesaret edebilecekler mi çok merak ediyorum. Buradan ilan ediyorum; bunu yapacak kişi, kardeşlerimizin mezalimine imza atacak kişidir. Ve bunu bir utanç nişanı olarak, ömür boyu taşıyacaktır."