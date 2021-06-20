Grup Avenir'dan 2021 yılının yeni projesi 'Gesi Bağları 120'

Grup Avenir, 2021 yılında yeni projelere imza atmaya devam ediyor.

Grup Avenir, 2021 yılında yeni projelere imza atmaya devam ediyor. Grup Avenir Satış ve Pazarlama Müdürü Serap Karabulut yeni yapılacak olan Gesi Bağları 120 projesi ile ilgili verdiği bilgilerde, "Sosyal hayatın önemini düşünerek, projelerimizi tasarlıyoruz" dedi.

2021 yılına toplamda 8 yeni proje ile giriş yaptıklarını söyleyen Serap Karabulut, "Grup Avenir olarak 2021 yılına çok özel ve güzel projeler ile giriş yaptık ve bu projelerimize yenilerini ekleyerek çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. 2021 yılında toplamda 8 proje 509 konut 30 ticari alan ve 120 villa konutla hızlı ve emin adımlar ile ilerlemeye devam ediyoruz. 2021 yılında bizi en çok heyecanlandıran projelerimizden biri de 'Gesi Bağları 120' projesi oldu. Biliyorsunuz pandeminin gelmesi ile birlikte yatay mimarinin önemi daha da artmış bulunmakta bu sebeple projelerimizde yaptığımız yaşam alanlarını tasarlarken mutlu bir sosyal hayatın her şeyden önemli olduğunu göz önünde bulunduruyor ve projelerimizi buna göre tasarlıyoruz. Gesi Bağları 120 projesi İldem bölgesinin en gözde yerleşim ve yatırım bölgelerinin başında gelen, ister site içerisinde isterse bağımsız düşünebileceğiniz, isterseniz 3+1 veya 4+1 seçenek bulabileceğiniz, lüks ile doğanın birleştiği, üstün mimari ile estetiğin tüm detaylara işlendiği, tramvay ve şehir merkezine olan yakın konumu ile stresten uzak şehir içinde doğa hayatı yaşayabileceğiniz çok özel bir proje" dedi.

Karabulut, Gesi Bağları 120 projesinin sosyal yaşam noktalarına yakınlığı ile kolaylık sağlayacak konumda olduğunu söyleyerek, "Gesi Bağları 120 projesi konumu itibari ile de şehir merkezine 13 kilometre, İldem AVM'ye 700 metre, özellikle yeni yapılacak olan İldem Bölge Hastanesi ve tramvaya olan 300 metrelik mesafesi ile ayrıcalıklı bir proje. Projemiz yüksek ısı ve ses yalıtımı ile yapılan, her villaya özel yakın peyzaj alanları, kamera ve güvenlik sistemi, açık otopark, çamaşır ve ütü odası, ada mutfak ve birçok ayrıcalık ile ilhamını doğadan yaşamın ihtiyaçlarını sizden alan Gesi Bağları 120 projemiz tanışmak için sizleri bekliyor. Vatandaşlarımızı projemiz hakkında detaylı bilgi almak ve projeyi yakından incelemek için satış ofislerimize veya merkez ofisimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı