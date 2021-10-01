GRÜ Rektörü Yılmaz Can, üniversitede yaptıkları çalışmaları değerlendirdi

GİRESUN (AA) - Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, eğitim öğretime ara verilen Kovid-19 döneminde sağlık yatırımları ve kampüs içi düzenlemelerle ilgili çalışmaları değerlendirdi.

Can, GRÜ Fuaye Salonunda düzenlediği basın toplantısında, 2021-2022 öğretim yılı derslerinin 4 Ekim Pazartesi günü başlayacağını anımsattı.

Üç dönemdir uzaktan eğitim yaptıklarını belirten Can, şöyle devam etti:

"Sadece üniversite eğitimi değil, eğitimin her kademesi uzaktan yakından yapılanla yüz yüze yapılan arasında çok büyük farklar var. Hoca ile öğrencinin göz göze gelmesi lazım, temas kurması lazım, aynı atmosferin içinde bulunması lazım. Camın arkasından konuşmak çok tatlı ve hoş olmuyor. Bu üç dönemde çok şey kaybettiğimizi düşünüyorum eğitim öğretim bağlanımında, ülke olarak çok şey kaybettik."

Bu üç dönemde Giresun Üniversitesi olarak kampüslerdeki eksiklikleri tamamlamaya çalıştıklarını dile getiren Can, ödenekler doğrultusunda ellerinden gelen çalışmayı yaptıklarını kaydetti.

Can, Giresun merkezde akademik birimleri iki bölgede toplamak istediklerini aktardı.

Aksu mevkisindeki Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin olduğu bölgede GRÜ Tıp Fakültesi morfoloji binasının yakın zamanda temelini atacaklarını ifade eden Can, bu binanın tam karşısına da Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Meslek Yüksekokulu yapımının planlandığını söyledi.

Prof. Dr. Can, Diş Hekimliği Fakültesi'nin de Aksu mevkisinde faaliyet göstermesini amaçladıklarını belirterek, Aksu mevkisini bir sağlık yerleşkesine dönüştürmek istediklerini vurguladı.

Üniversitede öğrencilerin barınma ve yeme içme ihtiyaçlarının önemine vurgu yapan Can, "Yeni güzel yemekhane yaptık, üç bloktan oluşuyor ve kapasiteyi yüzde 100'ün üzerinde artırdık. Çok modern bir mutfak yaptık. Yine erkek ve kadın kuaförü, terzi, lostra, fotokopi gibi yemekhane karşısında üniteler yaptık." dedi.

Can, kütüphane binasında da bazı çalışmalar yaptıklarını aktararak, kütüphane alanını yüzde 200 artırdıklarını belirtti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven Özdem ise pandemiyle mücadele kapsamında alınan önlemler hakkında şu bilgileri verdi:

"Öncelikle derslerimizin yüzde 40'ını uzaktan eğitimle sürdüreceğiz, yüzde 60'ını ise yüz yüze eğitimle yürüteceğiz. Uygulama derslerimiz, stajlarımız bunlar tamamen yüz yüze olacak. Öğrencilerimiz 4 Ekim Pazartesi günü buraya geldiklerinde biz Sağlık Bakanlığı ile entegre olan bir yazılım var, onu tüm üniversitemize uyguladık, hem akademik, idari personelin ve öğrencilerin HES kodlarını aldık. Günde iki kez bize rapor halinde gelecek. O gün içerisindeki pozitif vaka sayıları, temaslı sayıları gelecek. Anında yöneticilere bildireceğiz. Denetim ekibimiz tüm süreci kontrol edecek."