Groovy Bot 30 Ağustos'ta Yanımızdan Ayrılıyor
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Groovy Bot 30 Ağustos'ta Yanımızdan Ayrılıyor

Groovy Bot 30 Ağustos'ta Yanımızdan Ayrılıyor
SaveButonu - Haberler | Gamegar

Discord'un en popüler ve en sevilen müzik botu Groovy Bot, telif hakları ile ilgili sorunlar dolayısıyla 30 Ağustos'ta kapatılıyor.

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Discord'un en popüler ve en sevilen müzik botu Groovy Bot, telif hakları ile ilgili sorunlar dolayısıyla 30 Ağustos'ta kapatılıyor.

YouTube geçtiğimiz günlerde Discord kanallarında arka plan ses ve müziklerinde kullandığımız Groovy Bot'un yapımcısına uygulamayı kaldırması gerektiğini iletti. Ünlü botun kurucusu Nik Ammerlaan ise 30 Ağustos'ta Groovy Bot'un erişime tamamen kapatılması konusunda Google ve YouTube ile anlaşmaya vardı.

Pek çoğumuzun kullandığı bir bot olan Groovy Bot, Discord kanallarından verilen komutlar ile YouTube üzerinden videoların seslerini ses kanallarına yansıtan, ister müzik ister arka plan ambiyans sesleri için kullandığımız bir bottu. Discord ekosistemindeki açık ara en popüler bot olan Groovy, yaklaşık olarak 16 milyon kanalda etkin olarak kullanılıyor. Ancak Google'ın yaptığı açıklamaya göre Groovy, YouTube'un sunduğu imkanları kendi avantajına kullanması dolayısıyla YouTube Kullanım Şartları'na uymuyor.

Botun kurucusu Nik Ammerlaan ise bu kararın zaten eninde sonunda geleceğini bildiğini, hatta bu kadar gecikmesine de şaşırdığını söyledi. YouTube'un arayüzündeki reklamları atlayarak video içeriklerini botun kendi yararına kullandığı yorumuna katılan Nik Ammerlaan, kararın bu kadar gecikmesinin YouTube'un büyük ihtimalle botun varlığından haberinin bile olmamasından dolayı olduğunu ekledi.

Sadece bir bot bile olsa YouTube ve Google tarafından göze batıyor olması Discord ekosisteminin aslında ne kadar büyük ve ne kadar çok tanınmış olduğunu da gözler önüne seriyor. Neredeyse 10 milyar dolar değerinde olan Discord, büyük ihtimalle günümüzün en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması. Zamanında sadece oyuncular için çıkarılmış olsa da Discord daha birçok yeni rol edinmiş durumda ve pek çok farklı amaçlar için kullanılıyor. Böylesine büyük bir uygulamanın içinde bir bot YouTube aracılığıyla bedavadan ses servisi yaptığında ise tabii ki yüksek yerlerden bazı sesler yükselmeye başlıyor.

Kaynak: SaveButonu

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