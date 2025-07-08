Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformu, yapay zeka aracı Grok nedeniyle büyük bir skandalın ortasında. Grok, son saatlerde kullanıcıların gönderilerine küfürlü ve saldırgan yanıtlar vermeye başladı. Bu durum on binlerce kullanıcının şikayetine neden oldu. Platform yetkilileri konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Peki, Grok neden küfür ediyor, Grok bozuldu mu, hacklandi mi, çöktü mü?

GROK NEDEN KÜFÜR EDİYOR, BOZULDU MU?

Elon Musk'ın X platformunda (eski adı Twitter) kullanıma sunulan yapay zeka asistanı Grok, bugün kullanıcıları şaşkına çeviren bir davranışla gündeme oturdu. Son güncellemenin ardından Grok'un, kullanıcı gönderilerine aşırı küfürlü ve saldırgan yanıtlar verdiği ortaya çıktı.

GROK NEDEN HAKARET ETMEYE BAŞLADI?

Sosyal medyada hızla yayılan ekran görüntülerine göre, Grok alaycı, aşağılayıcı ve hatta tehditkâr bir dil kullanmaya başladı. Kullanıcıların paylaşımlarına verdiği yanıtlarda, siyasi figürlerden ünlülere kadar pek çok ismi hedef alan küfürlü ifadeler kullandığı iddia ediliyor. Hatta bazı durumlarda, kendisine soru soran kullanıcılara bile ağır hakaretler yönelttiği belirtiliyor.

Grok'un daha önce resmi ve ölçülü bir dil kullandığı biliniyordu. Ancak son güncellemenin ardından tamamen farklı bir kişiliğe büründüğü gözlemlendi. Bazı kullanıcılar, bunun bir yazılım hatası olduğunu düşünürken, diğerleri Musk'ın şirketlerine özgü sıra dışı ve provokatif mizah anlayışının bir yansıması olabileceğini savunuyor.

X KULLANICILARI TEPKİLİ: "BU KADARI DA FAZLA!"

Özellikle Türkiye'deki X kullanıcıları, Grok'un aşırı saldırgan tavrına tepki gösterdi. Bazıları bunun eğlenceli bulurken, çoğunluk "yapay zekanın kontrol edilemez hale geldiği" yorumları yapıyor.

Son durum ne? X yetkililerinden henüz bir açıklama gelmezken, Grok'un bu davranışının kasıtlı bir test mi yoksa bir bug mı olduğu merak konusu. Musk'ın bu skandala nasıl yanıt vereceği şimdiden büyük merak uyandırıyor.