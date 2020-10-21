Grip aşısı olacak kişilere aile hekimleri karar verecek (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Grip aşısı olacak kişilere aile hekimleri karar verecek (2)

21.10.2020 12:54 | Son Güncelleme: 21.10.2020 12:59
Grip aşısı olacak kişilere aile hekimleri karar verecek (2)

İLK GRİP AŞILARI GELDİAntalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, grip aşılarının Antalya'da bugün itibarıyla tüm ilaç depolarına geldiğini açıkladı.

İLK GRİP AŞILARI GELDİ

Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, grip aşılarının Antalya'da bugün itibarıyla tüm ilaç depolarına geldiğini açıkladı. Ertekin, ilk turda gelen aşıların, reçete sisteminden işlenerek Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimleri tarafından yazılan reçeteler ile Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sisteminde uygun görülen kişilere, eczaneler tarafından verileceğini kaydetti. Ertekin, ilk etapta Antalya'ya 20 bin civarında grip aşısı gönderildiğini ifade etti.


Grip aşısı olacak kişilere aile hekimleri karar verecek (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇINAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Vladimir Putin Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sinan Akçıl Ercan Kesal Türkan Şoray Oktay Kaynarca
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Ozan Kabak Şenol Güneş Rıza Çalımbay
Daha Fazla Genç Milli Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Grip aşısı olacak kişilere aile hekimleri karar verecek (2) - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 13:03:45. #1.14#
title