Gribe ne iyi gelir? Grip belirtileri nelerdir?

Mevsimsel geçiş dönemlerinde her yaştan kişinin başına gelebilecek grip, virüslerden kaynaklanan solunum yolu enfeksiyonudur. Özellikle pandemi sürecinde belirtileri koronavirüs ile karıştırılan gribin, tıbbi adı influenzadır. Son dönemde hastanelerdeki bulaş riski nedeniyle, hastanelere gitmekten çekinen birçok kişi internette "Gribe ne iyi gelir? Grip belirtileri nelerdir? Grip ile koronavirüs arasındaki farklar nelerdir?" gibi soruların cevapları aranmaktadır.

Yaz ayları yaklaşırken mevsim geçişlerinde ortaya çıkan grip salgınları özellikle son dönemde yükselen koronavirüs vaka sayıları nedeniyle akıllara "Acaba koronavirüse mi yakalandım?" sorusunu getirmektedir. Ateş, öksürük, burun akıntısı gibi koronavirüs belirtileriyle benzerlik gösteren grip, evde uygulanan basit yöntemler ile tedavi edilebilir. Grip ile ilgili merak edilenleri haberimizde sizler için derledik.

GRİP NEDİR?

Tıbbi ismi "influenza" olan grip, bir solunum yolu enfeksiyonudur. Grip, genellikle akciğer, burun ve boğaza yerleşen virüs kaynaklı bir rahatsızlıktır. Grip bulaşıcı bir hastalık olup nefes ve temas yoluyla bulaşıcılık göstermektedir.

GRİP BELİRTİLERİ NELERDİR?

Temasta bulunduktan 1-3 gün arasında belirtileri görülmeye başlanan grip uzun süre tedavi edilmemesi halinde sinüzit, zatürre, bronşit ve astım gibi daha ciddi rahatsızlıklara yol açabilmektedir.

Yüksek ateş

Burun akıntısı

Kas ağrıları

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

Terleme

Öksürük

Burun tıkanıklığı

Halsizlik

Siz de bu belirtilerden bir veya daha fazlasını gözlemliyorsanız koronavirüs riskine karşı kendinizi karantinaya almanızı ve uzman tavsiyesine başvurmanızı öneririz.

GRİP İLE KORONAVİRÜS ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Yüksek ateş, burun akıntısı, kuru öksürük, halsizlik, kas ağrısı gibi benzer belirtiler gösteren koronavirüs ve grip arasındaki en büyük fark koronavirüsün daha hızlı bir şekilde akciğerlere inmesidir. Koronavirüs vakalarında genellikle 1-2 gün içerisinde öksürük görülmektedir. Covid 19 virüsü çok hızlı bir şekilde ciğerlere inerek zatürreye neden olmaktadır. Grip ile koronavirüs arasındaki bir diğer fark ise gözlerde kaşıntı ve yaşarma olabilir. Gripte, gözlerde kaşıntı ve yaşarma gerçekleşmezken, koronavirüs vakalarında nadir de olsa görülmektedir. Solunum zorluğu da grip ve covid arasındaki bir diğer farktır. Solunum zorluğu belirtisi grip virüsünde gözlemlenmemektedir. Covid 19'da ise solunum zorluğu belirtisi sıkça görülmektedir. Ancak her iki rahatsızlığın birbiriyle çok benzerlik göstermesi ve yaklaşan yaz ayları nedenleriyle yine covid belirtileriyle karıştırılıcak saman nezlesi ve alerjik reaksiyonların ortaya çıkması nedeniyle uzman tavsiyesi büyük önem taşımaktadır. Sizde belirtiler dahilinde koronavirüs şüphesi taşıyorsanız bulaş riskine karşı kendinizi karantinaya alıp, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızı tavsiye ederiz.

GRİBE NE İYİ GELİR?

Gribin kesin çözümü uzman tavsiyesidir. Ancak uzaman tavsiyesi almadan uygulayacağınız pratik çözümler ile grip rahatsızlığının etkilerini azaltabilirsiniz. Öncelikle dinlenmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek gribe karşı etkili olacaktır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için c vitamini içeren besinlerin tüketimi arttırılabilir. Gribin etkilerini azaltabilmek adına ellerin sıklıkla steril edilmesi ya da yıkanması uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Rahatsızlık süresince zaman geçirilen ortamın sıklıkla havalandırılması hem gribin ortamdaki etkilerini azaltacak hem de ortamdaki diğer kişilerin gribe yakalanma riskini düşürecektir. Ayrıca uzmanlar gribe karşı bol bol sıvı tüketiminin önemli oduğunu belirtmektedir.

Gribe karşı uygulanabilecek pratik ve doğal çözümler;

Tavuk Suyu Çorbası

Tavuk suyu çorbası genellikle hastalık durumlarında sıkça tüketilen besinlerdendir. Sıcak olması ve içerdiği proteinlerden dolayı hastalık dönemlerinde tercih edilmektedir. İçerisine havuç, kereviz ve karabiber eklenmesi durumunda gribe karşı çok daha etkili olacaktır.

Sarımsak

Bağışıklık güçlendirici olarak bilinen ve tüketilmesi halinde birçok rahatsızlığa iyi geldiği bilinen sarımsak, grip tedavisinde de oldukça etkilidir. Grip döneminde tüketilen yiyeceklerin içerisine eklenebilir ya da ayrı olarak tek başına tüketilebilir.

Zencefil

Yüksek miktarda potasyum içeren ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkili olan zencefil, grip ve soğuk algınlığı tedavilerine çok faydalıdır. Birkaç parça zencefili bir fincan sıcak su içerisine atıp demleyebilir ya da aktarlardan alacağınız doğal çayını tüketebilirsiniz.

Turunçgiller

Dönemsel olarak tüketilen, grip ve soğuk algınlığına karşı oldukça etkili olan portakal, mandalina, greyfurt ve limon, içerdikleri yüksek miktarda C vitamini sayesinde vücudunuzun virüslerle savaşında en büyük dostu olacaktır. Taze olarak tüketilmesi tavsiye edilirken isterseniz suyunu sıkılarak, isterseniz de direkt olarak soyarak tüketebilirsiniz.

Bal

Bir başka bağışıklık kuvetlendirici olan bal, gribe karşı tüketilen ıhlamur gibi bitkisel çayların içerisine eklenmesi halinde büyük fayda sağlayacaktır. Ancak balın etkilerinin tam alınabilmesi için çayın ılık olması büyük önem taşımaktadır. Kaynar olan yiyeceklerde ve içeceklerde bal faydalı özelliklerini yitirip sadece şeker görevi görecektir.

Sirke

Hemen hemen her rahatsızlık tedavisinde adını sıkça duyduğumuz sirke, tüketilmesi halinde virüs ve bakterilerin etkisini oldukça azaltacaktır. İçerisine bir miktar su eklenerek seyreltilmiş sirke hastalıklara karşı vücut direncini arttıracak ve virüslerin yok olmasını yardımcı olacaktır.

Nar

C vitamini bakımından oldukça zengin olan narın, hastalık dönemlerinde tüketilmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Vücut direncini arttıracak ve c vitamini sayesinde enerji verecektir. Tercihen suyunu içebilir ya da soyarak yiyebilirsiniz.

Bitki Çayları

Adaçayı, ıhlamur, nane limon, kuşburnu gibi bitki çayları grip ve soğuk algınlığı gibi virüs, bakteri kaynaklı birçok hastalıkta bolca tüketilmektedir. Sıcak tüketildiği için iltihap ve virüslere karşı etki sağlayacaktır. İçerisine bal, limon, karanfil ve tarçın ekleyerek bitki çaylarını hastalıklara karşı çok etkili bir hale getirebilirsiniz.

Bütün bunların yanı sıra her metabolizma birbirinden farklıdır. Gribe karşı en etkili tanı ve tedavi için uzman tavsiyesi almanızı öneririz..