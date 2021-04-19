Gri pasaport skandalı büyüyor! İçişleri Bakanlığı 6 belediye için soruşturma başlattı
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Gri pasaport skandalı büyüyor! İçişleri Bakanlığı 6 belediye için soruşturma başlattı

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Türkiye'den Almanya'ya gri pasaportla giden 45 kişiden 43'nün ülkeye dönmediğine dair haberler üzerine İçişleri Bakanlığı, 6 belediyeye soruşturma başlattı. Belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik 12 Mart'ta başlatılan soruşturmanın genişletildiğini açıklayan Bakanlık, Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı, Burdur Yeşilova, Yozgat Yerköy, Şanlıurfa Suruç ve Ordu Korgan belediyeleri için harekete geçti.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından Almanya'ya seminere gönderilen 45 kişiden 43'ünün geri dönmemesiyle patlak veren gri pasaport skandalı büyüyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 12 Mart'ta başlatılan soruşturmanın genişletildiği ve 6 belediyeye soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik, 12 Mart tarihinde Bakanlığımızca başlatılan soruşturma genişletiliyor.

Bu kapsamda, Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı, Burdur Yeşilova, Yozgat Yerköy, Şanlıurfa Suruç, Ordu Korgan belediyelerince 'dans (folklor) gösterisi', 'kültür turu', 'gençlik programları' adı altında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edilmiştir. Söz konusu olaylarla ilgili Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişi görevlendirilerek, soruşturma başlatılmıştır."

ALMANYA DA HAREKETE GEÇTİ

Malatya'da ortaya çıkan, ardından Elazığ ve Ordu'ya sıçrayan gri pasaportla yurtdışına insan kaçırma skandalı uluslararası krize dönüştü. Almanya, Türkiye'de hizmete mahsus olarak konsolosluk görevlileri, resmi görevliler ile milli sporculara verilen ve vizesiz seyahati sağlayan gri pasaport ile ilgili soruşturma başlattı.

HUKUKA AYKIRI BULUNURSA BÜTÜN PASAPORTLAR ŞÜPHELİ DURUMA DÜŞECEK

Türkiye'den kısa süre içerisinde hakkı olmayanlara nasıl gri pasaport verildiği ile ilgili Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla detaylı bir açıklama isteneceği öğrenildi. Uluslararası hukukun kamu eliyle ihlal edildiği sonucuna varılırsa, Türkiye kaynaklı bütün pasaportlar şüpheli duruma düşecek.

4 AYRI SUÇLAMA VAR

Bu arada 43 kişinin Malatya'dan Almanya'ya kaçırılmasında kilit rol oynayan Ersin Kilit ve şirketi Mega Kilit GmbH hakkında da Hannover Başsavcılığı soruşturma başlattı. Kilit'e sahte evrak düzenlemek, evrakta sahtecilik, yabancılar kanununu ihlal ve uluslararası insan ticareti suçlamaları yöneltildi. Aşağı Saksonya ve Bavyera Eyaleti'nde de konu meclis gündemine taşındı. Sözcü'nün haberine göre Kilit'in sadece başka belediyelerle de işbirliği yaptığı, bunun için Hannover Belediye Başkanı Belit Onay ile görüştürme sözü verdiği ancak Onay'ın bundan herhangi bir bilgisinin olmadığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi'nin Almanya'ya seminere gönderdiği 45 kişiden sadece 2'sinin geri döndüğü iddia edilmişti. Elazığ'da da benzer bir skandal yaşanmış ve Elazığ'ın Akçakiraz ilçe Belediyesi'nin Almanya'ya gönderdiği 48 kişiden sadece 3 kişi geri dönmüştü. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Gri pasaport skandalı büyüyor! İçişleri Bakanlığı 6 belediye için soruşturma başlattı
Gri pasaport nedir? Gri pasaport kimlere verilir?
Gri pasaport nedir? Gri pasaport kimlere verilir?
Haber Yorumları (1)
BY NOKTA : hangi parti belediyesi diye araştırınca şaşırılmayacak partiler geliyor. iktidar olmalarını düşünemiyorum bile
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500
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