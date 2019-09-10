Greyhound Filmi

10.09.2019 16:54

Alman denizaltılardan kaçarak Kuzey Atlantik’i geçmeye çalışan Amerikan destroyer savaş gemisi ‘Greyhound’un kaptanı Ernest Krause’nin hikayesinin beyaz perdeye aktarıldığı filmin yönetmen koltuğunda Aaron Schneider otururken, senaryoyu ise C.S. Forester'in kitabından usta oyuncu Tom Hanks kaleme almış. Başrollerde ise Tom Hanks, Stephen Graham, Elisabeth Shue, Devin Druid ve Karl Glusman yer alıyor.

Yönetmen: Aaron Schneider

Senaryo: C.S. Forester, Tom Hanks

Oyuncular: Tom Hanks, Stephen Graham, Elisabeth Shue, Rob Morgan, Manuel Garcia-Rulfo, Devin Druid, Tom Brittney, Karl Glusman, Lee Norris, Grayson Russell, Maximilian Osinski, Michael Benz, Dave Davis, Ian Pala, Matthew Zuk, Adam Aalderks, Craig Tate, David Maldonado, Casey Bond, Alex Kramer, Keon Motakhaveri, Matt Helm, Joseph Poliquin, Cade Burk, Stephan Goldbach, Parker Wierling, Caleb J. Thaggard, Jake Ventimiglia, Michael Carollo, Jeff Adler

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Greyhound

Yapımcı Firma: Zhengfu Pictures

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 15.05.2020



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Kaynak: InterSinema.com