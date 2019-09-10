Greyhound Filmi
Greyhound filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Greyhound filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Alman denizaltılardan kaçarak Kuzey Atlantik’i geçmeye çalışan Amerikan destroyer savaş gemisi ‘Greyhound’un kaptanı Ernest Krause’nin hikayesinin beyaz perdeye aktarıldığı filmin yönetmen koltuğunda Aaron Schneider otururken, senaryoyu ise C.S. Forester'in kitabından usta oyuncu Tom Hanks kaleme almış.
Başrollerde ise Tom Hanks, Stephen Graham, Elisabeth Shue, Devin Druid ve Karl Glusman yer alıyor.
Yönetmen: Aaron Schneider
Senaryo: C.S. Forester, Tom Hanks
Oyuncular: Tom Hanks, Elisabeth Shue, Devin Druid, Stephen Graham, Karl Glusman, Tom Brittney, Lee Norris, Maximilian Osinski, Manuel Garcia-Rulfo, Rob Morgan, Grayson Russell, Michael Benz, Dave Davis, Matthew Zuk, Keon Motakhaveri, Adam Aalderks, Craig Tate, David Maldonado, Ian Pala, Casey Bond, Matt Helm, Jeff Adler, Alex Kramer, Joseph Poliquin, Jesse Gallegos, Trinity L Beals, Parker Wierling, Jimi Stanton, Michael Carollo, Cade Burk
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Greyhound
Yapımcı Firma: Zhengfu Pictures
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 15.05.2020
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