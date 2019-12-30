Greta Thunberg: Trump ile konuşarak zamanımı israf edemezdim

30.12.2019 15:47 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:47

İsveçli çevreci aktivist Greta Thunberg, New York'ta eylül ayında düzenlenen küresel ısınma konulu Birleşmiş Milletler toplantısında karşılaştığı ABD Başkanı Donald Trump ile diyaloğa girmemesiyle ilgili "Trump ile konuşarak zamanımı israf edemezdim." dedi.



BBC'nin "Today" adlı radyo programına katılan Thunberg, kendisi hakkında yapılan kişisel saldırıların komik olduğunu ve normal bir yaşama geri dönmeyi umduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle