Greta Thunberg: Trump ile konuşarak zamanımı israf edemezdim
Haberler » Dünya » Greta Thunberg: Trump ile konuşarak zamanımı israf edemezdim - Haberler

Greta Thunberg: Trump ile konuşarak zamanımı israf edemezdim

İsveçli çevreci aktivist Greta Thunberg, New York'ta eylül ayında düzenlenen küresel ısınma konulu Birleşmiş Milletler toplantısında karşılaştığı ABD Başkanı Donald Trump ile diyaloğa girmemesiyle ilgili "Trump ile konuşarak zamanımı israf edemezdim." dedi

30.12.2019 15:47 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:47
Greta Thunberg: Trump ile konuşarak zamanımı israf edemezdim

İsveçli çevreci aktivist , 'ta eylül ayında düzenlenen küresel ısınma konulu Birleşmiş Milletler toplantısında karşılaştığı ABD Başkanı ile diyaloğa girmemesiyle ilgili "Trump ile konuşarak zamanımı israf edemezdim." dedi.


BBC'nin "Today" adlı radyo programına katılan Thunberg, kendisi hakkında yapılan kişisel saldırıların komik olduğunu ve normal bir yaşama geri dönmeyi umduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler