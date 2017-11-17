Grandmedical Manisaspor'un 6 Puanı Daha Silindi

TFF 1. Lig ekiplerinden G.Manisaspor'a eski futbolcusu Ariza Makukula'ya olan 6.5 milyon TL'lik borcu sebebiyle FIFA tarafından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanalıyla 6 puan silme cezası uygulandı. Lige maddi sıkıntılar sebebiyle eksi 3 puan cezasıyla başlayan G.Manisaspor'a FIFA Disiplin Kurulu tarafından eksi 6 puanlık bir ceza daha geldi. Ligin başından bu yana aldığı skorlarla kötü günler geçiren siyah-beyazlılar, toplamda aldıkları eksi 9 puan cezanın ardından 1 puanla ligin dibine demir attı. FIFA Disiplin Kurulu, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında G.Manisaspor forması giyen Ariza Makukula'ya olan 6.5 milyon TL'lik borç nedeniyle siyah-beyazlı kulübe eksi 6 puan ceza verdi. TFF, FIFA'dan gelen yazı üzerine Manisaspor'un 6 puanını sildi. Konuyla ilgili İHA'ya özel açıklamalarda bulunan Manisaspor Kulübü Başkanı Abdullah Mergen, "Bu ceza Makukula dosyası sebebiyle verildi. Sezon başında Makukula'nın kulübü olan Benfica ile de görüşmelerimiz oldu. Kulübe bir miktar ödeme yaparak, oradan gelecek cezayı dondurmuştuk. Makukula ile de sözel olarak anlaşmalar yapmıştık. Kısa bir zaman içerisinde 120 bin euro ödeme yaptık. Ancak sanırım oyuncu ile avukatı arasında bir diyalog kopukluğu oldu. Avukat süreci durduramayınca FIFA da, TFF'ye 'bu cezayı uygula' diye yazı gönderiyor. Bu süreçte oyuncunun avukatı FIFA'ya 'Biz 6 puan cezasınını uygulanmasından vazgeçtik' yönünde yazılar yazdı. Biz de ödediğimiz paraların makbuzlarını gönderdik. Oyuncuyla sözel olarak anlaştığımızı yazdık. Fakat yazılarımıza red cevabı geldi. Süreç devam ediyor. Hem oyuncunun avukatı hem de biz FIFA'ya yazılarımızı gönderiyoruz. Cezayı döndürebilmek için uğraşıyoruz. Federasyon ile görüştük. FIFA kararı kaldırırsa TFF tekrar puan iadesini yapacağını ifade etti" dedi.



"DEVRE ARASI TAKVİYELERLE İNŞALLAH BUNLARI TELAFİ EDERİZ"



Şu anda güncel borçlarına anca yetebildiklerini aktaran Mergen, "Daha önce basın yoluyla da sıkça gündeme getirmemize rağmen şehirden bir destek alamadık. Çok önceden yapılan hataların sıkıntılarını, bedelini ödüyoruz. Önümüzde sadece sıkıntılı olarak bu dosya var. Bu puan kayıplarını sahada biraz daha fazla çalışarak telafi etmek istiyoruz. Devre arası takviyelerle inşallah bunları telafi ederiz" diye konuştu.



(Önder Aydın/İHA)