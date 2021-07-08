Gran Turismo 1.66 Güncellemesi Yayınlandı
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Gran Turismo 1.66 Güncellemesi Yayınlandı

Gran Turismo 1.66 Güncellemesi Yayınlandı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Toyota GR 86'yı ekleyen ücretsiz Gran Turismo Sport 1.66 güncellemesi bugün PlayStation 4'te yayınlanıyor.

Toyota GR 86'yı ekleyen ücretsiz Gran Turismo Sport 1.66 güncellemesi bugün PlayStation 4'te yayınlanıyor.

Güncelleme şu anda küresel olarak dağıtılıyor. Kesin sürüm notları henüz paylaşılmadı. Aşağıdan ücretsiz yeni güncelleme için yayınlanmış olan fragmanı izleyebilirsiniz:

"Bu güncelleme, "Toyota GR 86 '21" modelini ürün grubuna ekliyor. Yeni GR 86, 2012'de piyasaya sürülen ve tüm dünyadaki otomobil tutkunları tarafından sevilen Toyota 86'nın en son evrimidir ve şimdi jilet keskinliğinde bir spor otomobil olarak yeniden tasarlandı. "GR" unvanını taşıyan üstün performansının keyfini ilk önce Gran Turismo Sport'ta çıkarın!"

Gran Turismo Sport artık PlayStation 4'te tüm dünyada mevcut. PS5 oyuncuları, geriye dönük uyumluluk sayesinde yarışçıyı oynayabilir. Polyphony Digital tarafından geliştirilen oyun, 2017 yılında piyasaya sürüldü.

Gran Turismo

Polyphony'de şu anda yeni bir oyun geliştiriliyor - PlayStation 5 için oyunun yedinci serisi Işın İzleme etkinken 4K çözünürlükte ve 60FPS'de çalıştığı onaylandı. Serinin yaratıcısına göre GT7, klasik GT oyunlarına daha çok benzeyecek.

Yapılan açıklamada "Bu unvanının bizim için avangard olduğunu düşünüyorum ve nesilleri her değiştirdiğimizde bilinçli olarak bazı yeni zorluklar ekledik. Bu yüzden her dizinin hayranları var ama bazen değişiklikler kullanıcıların kafasını karıştırıyor gibiydi. Örneğin, şu anda indirimde olan Gran Turismo Sport, yalnızca çevrimiçi kullanım için tam ölçekli e-spor mücadelesini üstlendi, ancak bazı insanlar için oldukça tuhaf görünebilir. Sonuç olarak, 9,5 milyon kullanıcıya ulaştık, ancak başlangıçtan itibaren patlayarak satmadı ve anlaşıldı ki, anlayış giderek ilerlemiş ve üç yıl içinde destek arttı." denildi.

Kaynak: Turkmmo

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