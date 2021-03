Grammy kazananları! 2021 Grammy ödülünü kim aldı?

Grammy ödül töreni, koronavirüs nedeniyle ertelendiğinden beri daha da heyecanlı bir bekleyişe sahne oldu. Grammy Ödül töreni, dün gece Los Angeles'taki Staples Center'da gerçekleşti. Tedbirler nedeniyle seyirci alınmayan törene sınırlı sayıda ünlü isim katıldı. Tören ne kadar kısıtlı sayıda isimle yapılsa da kırmızı halıdaki şıklık dikkatlerden kaçmadı.

BEYONCE KARİYERİNİN 28. GRAMMY ÖDÜLÜ'NÜ ALDI

Ödüller açısından geceye damga vuran kişi ise Beyonce oldu. Kırmızı halıya çıkmayan ancak ödülünü almak için sahneye çıkan Beyonce, kariyerinin 28'inci Grammy Ödülü'nü kazanarak tarihe de adını yazdırdı. Black Parade ile en iyi R&B, Brown Skins Girls ile en iyi müzik videosu, Savage ile Meghan Thee Stallion ile birlikte en iyi rap performansı dallarında Grammy'nin sahibi olan Beyonce, dün geceki törende, 27 Grammy ile bu alanda bir rekoru elinde bulunduran Alison Krauss'un unvanını da elinden almış oldu. Beyonce, 28 Grammy ödüllü ilk müzisyen olarak da tarihe geçti.

BLUE IVY GRAMMY'NIN EN GENÇ ÖDÜL ALAN İSMİ OLDU

Beyonce'un kızı Blue Ivy 9 yaşında Grammy ödülü aldı. Beyonce ile Jay-Z'nin kızı 9 yaşındaki Blue Ivy Carter'ın, annesi Beyonce ve Wizkid ile çektiği "Brown Skin Girl" klibi "En iyi müzik videosu" ödülünü kazandı. Carter, Grammy tarihinde ödül alan en genç ikinci kişi oldu.

2002'de 8 yaşındaki Leah Peasall, "The Peasall Sisters" grubu ile içinde yer aldığı "O Brother, Where Art Thou?" albümü "Yılın albümü" seçilmişti.

TAYLOR SWIFT GRAMMY KAZANDI

Komedyen Trevor Noah'ın sunduğu Los Angeles'teki törende, "Yılın şarkısı" ödülünü H.E.R'in yazdığı ve Tiara Thomas ile seslendirdiği "I Can't Breath" şarkısı kazandı. "Yılın albümü" dalında Taylor Swift'in "Folklore" albümü ödüle layık görüldü. Üçüncü kez bu ödülü alan Swift'in 2010'da "Fearless" albümü 2015'te ise "1989" albümü "Yılın albümü" ödülünü almıştı.

2021 GRAMMY KAZANANLARI

"En iyi solo performans" dalında Harry Styles'ın seslendirdiği "Watermelon Sugar" ödüle layık görüldü. "En iyi pop-grup performansı" dalında da ödülü Lady Gaga ve Ariana Grande'nin seslendirdiği "Rain on Me" şarkısı kazandı.

Pop türünde, "En iyi Pop vokal albümü" ödülünü, Dua Lipa'nın "Future Nostalgia" albümü aldı. "En iyi Rock albümü" dalında kazanan "The Strokes" grubunun "The New Abnormal" albümü olurken, "En iyi Rock Şarkısı" ödülü Brittany Howard'ın seslendirdiği "Stay High" şarkısına, "En iyi Rock Performansı" ise Fiona Apple'ın "Shameika" şarkısına verildi.

"En iyi Rap performansı" ve "En iyi Rap şarkısı" ödülünü, Megan Thee Stallion'un Beyonce ile seslendirdiği "Savage" şarkısı kazanırken, Grammy'de ilk kez bir kadın, "En iyi Rap şarkısı" ödülünü almış oldu. Megan Thee Stallion aynı zamanda "En iyi yeni sanatçı" ödülüne layık görüldü.

PANDEMİ NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

ABD'de, müzik dünyasının "Oscar"ı olarak bilinen 63. Grammy Ödülleri'nin töreni 31 Ocak'ya yapılacaktı, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen hızlı artış nedeniyle ertelenmişti.

EN İYİ YENİ SANATÇI

Megan Thee Stallion

YILIN KAYDI



Everything I Wanted, Billie Eilish

YILIN ALBÜMÜ



Folklore, Taylor Swift

YILIN ŞARKISI



I Can't Breathe," Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas (H.E.R.)

EN İYİ POP ALBÜMÜ



Future Nostalgia, Dua Lipa

EN İYİ R&B PERFORMANSI



Black Parade, Beyoncé

EN İYİ RAP ŞARKISI



'Savage,' Beyoncé, Shawn Carter, Brittany Hazzard, Derrick Milano, Terius Nash, Megan Pete, Bobby Session Jr., Jordan Kyle Lanier Thorpe & Anthony White (Megan Thee Stallion feat. Beyoncé)

EN İYİ POP SOLO PERFORMANS

Watermelon Sugar, Harry Styles

EN İYİ MELODİK RAP PERFORMANSI



Lockdown, Anderson .Paak

EN İYİ LATİN POP YA DA URBAN ALBÜM



YHLQMDLG, Bad Bunny

EN İYİ COUNTRY ALBÜMÜ



Wildcard, Miranda Lambert

EN İYİ COUNTRY ŞARKISI



"Crowded Table," Brandi Carlile, Natalie Hemby & Lori McKenna (The Highwomen)

EN İYİ COUNTRY İKİLİSİ/GRUP PERFORMANSI



"10,000 Hours," Dan + Shay & Justin Bieber

EN İYİ ROCK ALBÜMÜ



The New Abnormal, The Strokes

EN İYİ ROCK ŞARKISI



Stay High, Brittany Howard (Brittany Howard)

EN İYİ ROCK PERFORMANSI



Shameika, Fiona Apple

EN İYİ RAP ALBÜMÜ



King's Disease, Nas

EN İYİ RAP PERFORMANSI



Savage," Megan Thee Stallion feat. Beyoncé

EN İYİ POP İKİLİ/GRUP PERFORMANSI



Rain on Me, Lady Gaga ve Ariana Grande

EN İYİ R&B ALBÜMÜ



Bigger Love, John Legend

EN İYİ PROGRESSIVE R&B ALBÜMÜ



It Is What It Is, Thundercat

EN İYİ R&B ŞARKISI



"Better Than I Imagine," Robert Glasper, Meshell Ndegeocello & Gabriella Wilson (Robert Glasper Feat. H.E.R and Meshell Ndegeocello)

EN İYİ GELENEKSEL R&B PERFORMANSI

Anything For You, Ledisi

EN İYİ ALTERNATİF ALBÜM



Fetch the Bolt Cutters, Fiona Apple

EN İYİ KLİP



Brown Skin Girl, Beyoncé

EN İYİ FİLM ŞARKISI



"No Time To Die" [No Time To Die filmi], Billie Eilish O'Connell & Finneas Baird O'Connell (Billie Eilish)

EN İYİ SOUNDTRACK



Joker, Hildur Gu?nadóttir

EN İYİ DERLEME SOUNDTRACK



JoJo Rabbit

EN İYİ MÜZİK FİLMİ



Linda Ronstadt: The Sound of My Voice, Linda Ronstadt

EN İYİ KOMEDİ ALBÜMÜ



Black Mitzvah, Tiffany Haddish

EN İYİ DANS/ELEKTRONİK ALBÜMÜ

Bubba, Kaytranada

EN İYİ NEW AGE ALBÜMÜ



More Guitar Stories, Jim "Kimo" West

EN İYİ LATİN ROCK/ALTERNATİF ALBÜM



La Conquista Del Espacio, Fito Paez

EN İYİ FOLK ALBÜMÜ



All The Good Times, Gillian Welch & David Rawlings

EN İYİ REGGAE ALBÜMÜ



Got To Be Tough, Toots & The Maytals