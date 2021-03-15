Grammy kazananları! 2021 Grammy ödülünü kim aldı?
2021 yılında da çok merak edilen konulardan biri olan Grammy kazananları, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 2021 Grammy ödülünü kim aldı? Taylor Swift, Beyonce, Billie Eilish, BTS Grammy'e damga vuran isimlerden oldu.
Grammy ödül töreni, koronavirüs nedeniyle ertelendiğinden beri daha da heyecanlı bir bekleyişe sahne oldu. Grammy Ödül töreni, dün gece Los Angeles'taki Staples Center'da gerçekleşti. Tedbirler nedeniyle seyirci alınmayan törene sınırlı sayıda ünlü isim katıldı. Tören ne kadar kısıtlı sayıda isimle yapılsa da kırmızı halıdaki şıklık dikkatlerden kaçmadı.
BEYONCE KARİYERİNİN 28. GRAMMY ÖDÜLÜ'NÜ ALDI
Ödüller açısından geceye damga vuran kişi ise Beyonce oldu. Kırmızı halıya çıkmayan ancak ödülünü almak için sahneye çıkan Beyonce, kariyerinin 28'inci Grammy Ödülü'nü kazanarak tarihe de adını yazdırdı. Black Parade ile en iyi R&B, Brown Skins Girls ile en iyi müzik videosu, Savage ile Meghan Thee Stallion ile birlikte en iyi rap performansı dallarında Grammy'nin sahibi olan Beyonce, dün geceki törende, 27 Grammy ile bu alanda bir rekoru elinde bulunduran Alison Krauss'un unvanını da elinden almış oldu. Beyonce, 28 Grammy ödüllü ilk müzisyen olarak da tarihe geçti.
BLUE IVY GRAMMY'NIN EN GENÇ ÖDÜL ALAN İSMİ OLDU
Beyonce'un kızı Blue Ivy 9 yaşında Grammy ödülü aldı. Beyonce ile Jay-Z'nin kızı 9 yaşındaki Blue Ivy Carter'ın, annesi Beyonce ve Wizkid ile çektiği "Brown Skin Girl" klibi "En iyi müzik videosu" ödülünü kazandı. Carter, Grammy tarihinde ödül alan en genç ikinci kişi oldu.
2002'de 8 yaşındaki Leah Peasall, "The Peasall Sisters" grubu ile içinde yer aldığı "O Brother, Where Art Thou?" albümü "Yılın albümü" seçilmişti.
TAYLOR SWIFT GRAMMY KAZANDI
Komedyen Trevor Noah'ın sunduğu Los Angeles'teki törende, "Yılın şarkısı" ödülünü H.E.R'in yazdığı ve Tiara Thomas ile seslendirdiği "I Can't Breath" şarkısı kazandı. "Yılın albümü" dalında Taylor Swift'in "Folklore" albümü ödüle layık görüldü. Üçüncü kez bu ödülü alan Swift'in 2010'da "Fearless" albümü 2015'te ise "1989" albümü "Yılın albümü" ödülünü almıştı.
2021 GRAMMY KAZANANLARI
"En iyi solo performans" dalında Harry Styles'ın seslendirdiği "Watermelon Sugar" ödüle layık görüldü. "En iyi pop-grup performansı" dalında da ödülü Lady Gaga ve Ariana Grande'nin seslendirdiği "Rain on Me" şarkısı kazandı.
Pop türünde, "En iyi Pop vokal albümü" ödülünü, Dua Lipa'nın "Future Nostalgia" albümü aldı. "En iyi Rock albümü" dalında kazanan "The Strokes" grubunun "The New Abnormal" albümü olurken, "En iyi Rock Şarkısı" ödülü Brittany Howard'ın seslendirdiği "Stay High" şarkısına, "En iyi Rock Performansı" ise Fiona Apple'ın "Shameika" şarkısına verildi.
"En iyi Rap performansı" ve "En iyi Rap şarkısı" ödülünü, Megan Thee Stallion'un Beyonce ile seslendirdiği "Savage" şarkısı kazanırken, Grammy'de ilk kez bir kadın, "En iyi Rap şarkısı" ödülünü almış oldu. Megan Thee Stallion aynı zamanda "En iyi yeni sanatçı" ödülüne layık görüldü.
PANDEMİ NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ
ABD'de, müzik dünyasının "Oscar"ı olarak bilinen 63. Grammy Ödülleri'nin töreni 31 Ocak'ya yapılacaktı, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen hızlı artış nedeniyle ertelenmişti.
EN İYİ YENİ SANATÇI
Megan Thee Stallion
EN İYİ POP İKİLİ/GRUP PERFORMANSI
Rain on Me (Lady Gaga ve Ariana Grande)
YILIN KAYDI
Everything I Wanted, Billie Eilish
YILIN ALBÜMÜ
Folklore, Taylor Swift
YILIN ŞARKISI
I Can't Breathe," Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas (H.E.R.)
EN İYİ POP ALBÜMÜ
Future Nostalgia, Dua Lipa
EN İYİ R&B PERFORMANSI
Black Parade, Beyoncé
EN İYİ RAP ŞARKISI
'Savage,' Beyoncé, Shawn Carter, Brittany Hazzard, Derrick Milano, Terius Nash, Megan Pete, Bobby Session Jr., Jordan Kyle Lanier Thorpe & Anthony White (Megan Thee Stallion feat. Beyoncé)
EN İYİ POP SOLO PERFORMANS
Watermelon Sugar, Harry Styles
EN İYİ MELODİK RAP PERFORMANSI
Lockdown, Anderson .Paak
EN İYİ LATİN POP YA DA URBAN ALBÜM
YHLQMDLG, Bad Bunny
EN İYİ COUNTRY ALBÜMÜ
Wildcard, Miranda Lambert
EN İYİ COUNTRY ŞARKISI
"Crowded Table," Brandi Carlile, Natalie Hemby & Lori McKenna (The Highwomen)
EN İYİ COUNTRY İKİLİSİ/GRUP PERFORMANSI
"10,000 Hours," Dan + Shay & Justin Bieber
EN İYİ ROCK ALBÜMÜ
The New Abnormal, The Strokes
EN İYİ ROCK ŞARKISI
Stay High, Brittany Howard (Brittany Howard)
EN İYİ ROCK PERFORMANSI
Shameika, Fiona Apple
EN İYİ RAP ALBÜMÜ
King's Disease, Nas
EN İYİ RAP PERFORMANSI
Savage," Megan Thee Stallion feat. Beyoncé
EN İYİ POP İKİLİ/GRUP PERFORMANSI
Rain on Me, Lady Gaga ve Ariana Grande
EN İYİ R&B ALBÜMÜ
Bigger Love, John Legend
EN İYİ PROGRESSIVE R&B ALBÜMÜ
It Is What It Is, Thundercat
EN İYİ R&B ŞARKISI
"Better Than I Imagine," Robert Glasper, Meshell Ndegeocello & Gabriella Wilson (Robert Glasper Feat. H.E.R and Meshell Ndegeocello)
EN İYİ GELENEKSEL R&B PERFORMANSI
Anything For You, Ledisi
EN İYİ ALTERNATİF ALBÜM
Fetch the Bolt Cutters, Fiona Apple
EN İYİ KLİP
Brown Skin Girl, Beyoncé
EN İYİ FİLM ŞARKISI
"No Time To Die" [No Time To Die filmi], Billie Eilish O'Connell & Finneas Baird O'Connell (Billie Eilish)
EN İYİ SOUNDTRACK
Joker, Hildur Gu?nadóttir
EN İYİ DERLEME SOUNDTRACK
JoJo Rabbit
EN İYİ MÜZİK FİLMİ
Linda Ronstadt: The Sound of My Voice, Linda Ronstadt
EN İYİ KOMEDİ ALBÜMÜ
Black Mitzvah, Tiffany Haddish
EN İYİ DANS/ELEKTRONİK ALBÜMÜ
Bubba, Kaytranada
EN İYİ NEW AGE ALBÜMÜ
More Guitar Stories, Jim "Kimo" West
EN İYİ LATİN ROCK/ALTERNATİF ALBÜM
La Conquista Del Espacio, Fito Paez
EN İYİ FOLK ALBÜMÜ
All The Good Times, Gillian Welch & David Rawlings
EN İYİ REGGAE ALBÜMÜ
Got To Be Tough, Toots & The Maytals