Göztepe - HK Kayserispor maçı özetleri! Göztepe - HK Kayserispor kaç kaç? Göztepe - HK Kayserispor özet görüntüleri!
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Göztepe - HK Kayserispor maçı özetleri! Göztepe - HK Kayserispor kaç kaç? Göztepe - HK Kayserispor özet görüntüleri!

05.12.2020 16:44 | Son Güncelleme: 05.12.2020 16:47
Göztepe - HK Kayserispor maçı özetleri! Göztepe - HK Kayserispor kaç kaç? Göztepe - HK Kayserispor özet görüntüleri!

Süper Lig'de etkili bir performans sergileyen Göztepe, 11. hafta mücadelesinde HK Kayserispor ile mücadele etti. Göztepe - HK Kayserispor maçı özetleri! Göztepe - HK Kayserispor kaç kaç? Göztepe - HK Kayserispor özet görüntüleri!

11. haftada karşı karşıya gelen Göztepe - HK Kayserispor maçı özetleri! Göztepe - HK Kayserispor kaç kaç? Göztepe - HK Kayserispor özet görüntüleri!

GÖZTEPE - HK KAYSERİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Göztepe, 11. hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor'la evinde 1-1 berabere kaldı. Saat 13.30'da başlayan karşılaşmanın detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

GÖZTEPE - HK KAYSERİSPOR MAÇI DETAYLARI!

İlk yarı

Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Göztepe-Hes Kablo Kayserispor maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 29. dakikasında ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Sapunaru'nun şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

Karşılaşmanın 64. dakikasında sağ kanattan Miguel Lopes'in ortasında ceza sahası içindeki Lennon'un şutunda top direğin yanından auta gitti.

72. dakikada Fernandes'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasındaki Pedro Henrique'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

73. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Aziz Eraltay'ın pasıyla topla ceza alanına giren Pedro Henrique, sol çapraz pozisyonda yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

79. dakikada Göztepe Sportif Menajeri İlhan Şahin hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı ve tribüne yollandı.

86. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Halil Akbunar'ın pasında ceza aalanı içindeki Soner Aydoğdu'nun vurduğu meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

89. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde oluşan karambolde Napoleoni'nin vuruşunda kaleci İsmail Çipe topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Halil Akbunar, Yalçın Kayan (Dk. 57 Mossoro), Soner Aydoğdu, Nwobodo (Dk. 57 Napoleoni), Guilherme (Dk. 76 Tripic), Cherif Ndiaye

Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Miguel Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Lennon, Campanharo, Attamah, Pedro Henrique (Dk. 79 Manzala), Kvrzic, İlhan Parlak (Dk. 63 Fernandes)

Goller: Dk. 73 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 86 Soner Aydoğdu (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 28 Yalçın Kayan, Dk. 52 Berkan Emir (Göztepe), Dk. 40 Kolovetsios, Dk. 90+5 Lennon (Hes Kablo Kayserispor)

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