Gözlerini kapatarak, bastonla yürüdüler

15.10.2019 14:07

Altınokta Körler Derneği Manisa Şubesi üyeleri, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği empati yürüyüşünde, yaşadıkları zorlukları anlatmak amacıyla gözlerini bantla kapattığı vatandaşları ellerine verdikleri bastonla yürüttü.



Altınokta Körler Derneği Manisa Şubesi üyeleri, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla empati yürüyüşü etkinliği düzenledi. Etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, Altınokta Körler Derneği Manisa Şubesi Başkanı Hüseyin Pehlivan, dernek üyeleri ve öğrenciler katıldı.



Manisa Valiliği önünde toplanan gruba, dernek üyeleri tarafından beyaz bant ve beyaz baston dağıtımı yapıldı. Ardından empati yürüyüşü başladı. Yaklaşık 500 metrelik mesafede karşılaştıkları zorluklar sebebiyle yürümekte zorlanan vatandaşlar, görme engellilerin yaşadığı zorlukları kısa süreliğine de olsa tecrübe etti. Yürüyüş sonrasında tüm katılımcılara teşekkür eden Altınokta Körler Derneği Manisa Şubesi Başkanı Hüseyin Pehlivan, "Bizler görme engelliler dünyada beyaz bastonumuzla varız. Etraftaki insanlar bizim beyaz bastonumuzu gördüklerinde hareketlerimize dikkat ederler. Bizlerde bu beyaz baston sayesinde önümüzdeki engelleri, tehlikelerin farkına varırız ve bağımsız hareket etmenin tadını çıkarırız. Ellerine beyaz bastonu almaya çekinen arkadaşlarımıza sesleniyorum. Lütfen bastonları ellerinize alarak toplum içerisinde birlikte yaşadığımızı insanlara fark ettirsinler. Bu toplumu hep birlikte oluşturuyoruz. Bizler de varız. Engelliler de var. Beyaz bastondan utanmasınlar. Toplumda hep birlikte beraberce, kardeşçe var olalım" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA