Gözlerin Doğuyor Gecelerime sözleri neler? Gözlerin Doğuyor Gecelerime dinle!

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında gündeme gelen ve Ayşe Mine tarafından seslendirilen Gözlerin Doğuyor Gecelerime sözleri neler? Gözlerin Doğuyor Gecelerime dinle!

GÖZLERİN DOĞUYOR GECELERİME SÖZLERİ

Ne mektup geliyor ne haber senden

Söylede bileyim bıktın mı benden

Ne mektup geliyor ne haber senden

Söylede bileyim bıktın mı benden

Her akşam güneşin battığı yerden

Her akşam güneşin battığı yerden

Gözlerin doğuyor gecelerime

Gözlerin doğuyor gecelerime

Gözlerin doğuyor gecelerime

Gözlerin doğuyor gecelerime

Geçilmez gurbetin sokaklarından

İçilmez suları pınarlarından

Geçilmez gurbetin sokaklarından

İçilmez suları pınarlarından

Öptüğüm o ıslak dudaklarından

Öptüğüm o ıslak dudaklarından

Sözlerin doğuyor gecelerime

Sözlerin doğuyor gecelerime

Sözlerin doğuyor gecelerime

Sözlerin doğuyor gecelerime

Çileli doğmuşum zaten…