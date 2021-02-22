Gözlerin Doğuyor Gecelerime sözleri neler? Gözlerin Doğuyor Gecelerime dinle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gözlerin Doğuyor Gecelerime sözleri neler? Gözlerin Doğuyor Gecelerime dinle!

22.02.2021 11:16 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:21
Gözlerin Doğuyor Gecelerime sözleri neler? Gözlerin Doğuyor Gecelerime dinle!

Zeki Müren'den dinlemeye alışık olduğumuz Gözlerin Doğuyor Gecelerime sözleri neler? Gözlerin Doğuyor Gecelerime dinle! Ayşe Mine Gözlerin Doğuyor Gecelerime!

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında gündeme gelen ve Ayşe Mine tarafından seslendirilen Gözlerin Doğuyor Gecelerime sözleri neler? Gözlerin Doğuyor Gecelerime dinle!

GÖZLERİN DOĞUYOR GECELERİME SÖZLERİ

Ne mektup geliyor ne haber senden

Söylede bileyim bıktın mı benden

Ne mektup geliyor ne haber senden

Söylede bileyim bıktın mı benden

Her akşam güneşin battığı yerden

Her akşam güneşin battığı yerden

Gözlerin doğuyor gecelerime

Gözlerin doğuyor gecelerime

Gözlerin doğuyor gecelerime

Gözlerin doğuyor gecelerime

Geçilmez gurbetin sokaklarından

İçilmez suları pınarlarından

Geçilmez gurbetin sokaklarından

İçilmez suları pınarlarından

Öptüğüm o ıslak dudaklarından

Öptüğüm o ıslak dudaklarından

Sözlerin doğuyor gecelerime

Sözlerin doğuyor gecelerime

Sözlerin doğuyor gecelerime

Sözlerin doğuyor gecelerime

Çileli doğmuşum zaten…

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Özge Özder İrem Derici
Spor Can Bartu Ünal Karaman Sergen Yalçın Osman Özköylü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Pkk İran Kaza Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gözlerin Doğuyor Gecelerime sözleri neler? Gözlerin Doğuyor Gecelerime dinle! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 11:21:39. #1.16#
title