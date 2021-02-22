Gözlerin Doğuyor Gecelerime sözleri neler? Gözlerin Doğuyor Gecelerime dinle!
Zeki Müren'den dinlemeye alışık olduğumuz Gözlerin Doğuyor Gecelerime sözleri neler? Gözlerin Doğuyor Gecelerime dinle! Ayşe Mine Gözlerin Doğuyor Gecelerime!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında gündeme gelen ve Ayşe Mine tarafından seslendirilen Gözlerin Doğuyor Gecelerime sözleri neler? Gözlerin Doğuyor Gecelerime dinle!
GÖZLERİN DOĞUYOR GECELERİME SÖZLERİ
Ne mektup geliyor ne haber senden
Söylede bileyim bıktın mı benden
Ne mektup geliyor ne haber senden
Söylede bileyim bıktın mı benden
Her akşam güneşin battığı yerden
Her akşam güneşin battığı yerden
Gözlerin doğuyor gecelerime
Gözlerin doğuyor gecelerime
Gözlerin doğuyor gecelerime
Gözlerin doğuyor gecelerime
Geçilmez gurbetin sokaklarından
İçilmez suları pınarlarından
Geçilmez gurbetin sokaklarından
İçilmez suları pınarlarından
Öptüğüm o ıslak dudaklarından
Öptüğüm o ıslak dudaklarından
Sözlerin doğuyor gecelerime
Sözlerin doğuyor gecelerime
Sözlerin doğuyor gecelerime
Sözlerin doğuyor gecelerime
Çileli doğmuşum zaten…