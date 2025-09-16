Gözleri KaraDeniz CANLI izleme linki var mı, Gözleri KaraDeniz 3. bölüm ATV izle!

Başrollerini Halit Özgür Sarı ile Özge Yağız'ın paylaştığı yapım, daha ilk dakikalardan itibaren seyircisini yoğun bir duygu atmosferine sürüklüyor. Her Salı saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanan diziyi kaçırmak istemeyenler, "Gözleri KaraDeniz 3. bölüm ATV canlı izle" seçeneğini araştırıyor. Ayrıca yeni bölüm için canlı yayın bağlantısının bulunup bulunmadığı da izleyicilerin gündemindeki en sıcak konulardan biri haline geldi.

GÖZLERİ KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azil ve Güneş'in birlikte çıktığı macera, başta Nermin ve Mehmet olmak üzere evdekilerin dikkatini çeker. Mehmet, Havva ve Hidayet'in baskısından kurtulmak için kurduğu oyunla Maçari soyadının itibarını riske atar. Bu süreçte Azil, kendini Maçari'lerin karanlık işlerinin ortasında bulur ve Osman'ı içeride bir köstebek olduğu konusunda uyarır. Mehmet ise iyice köşeye sıkışır ve açığa çıkması an meselesi hâline gelir. Güneş, istemese de Mehmet'le evliliğe doğru adım adım ilerlerken, kalbinin sesiyle görünmez zincirler arasında bir seçim yapmak zorundadır.

GÖZLERİ KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azil, intikam için geldiği İstanbul'da kendini beklemediği bir dünyanın içinde buldu. Karşısına aldığı düşman, ona hayatının en büyük acılarından birini yaşattı. Bu acının bedelini ödetmek isteyen Azil, süt kardeşi Dursun ile İstanbul'a doğru yola çıktı. Osman Maçari, yıllar sonra kavuştuğu oğlu Azil'i bu kavgada yalnız bırakmadı. Maçari ailesinin erkekleri ilk kez Havva Kırkayvaz'a karşı birlikte hareket etti. Azil'in eve dönmesi Mehmet'in konumunu sarsarken, Mehmet Havva ve Hidayet'in baskısıyla da dar bir çemberin içine hapsoldu. Bu sırada Güneş'in Maçari ailesinin müstakbel gelini olduğunu öğrenen Azil, duygularıyla savaşırken istemeden de olsa ailenin işlerine dâhil oldu. Güneş'in Azil'e yakınlaşmak istemesi, ikisini tehlikeli bir çıkmaza sürükledi.

GÖZLERİ KARADENİZ CANLI YAYIN

Dizinin yeni bölümleri her hafta ATV ekranlarında yayınlanıyor. İzleyiciler, ATV'nin resmi televizyon kanalı ve çevrim içi platformları üzerinden bölümleri canlı olarak takip edebiliyor.

GÖZLERİ KARADENİZ KONUSU

Gözleri Karadeniz, Karadeniz'in hırçın dalgalarından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan tutkulu bir hikâyeyi anlatıyor. Denizle büyüyen Azil, annesi sandığı kadının ölümünden sonra köklerinin peşine düşer ve Türkiye'nin en güçlü ailelerinden Maçari'lerin kayıp varisi olduğunu öğrenir. Bu yolculuk, hem kardeşiyle hesaplaşmasına hem de imkânsız bir aşka sürüklenmesine neden olur. İhanetler, entrikalar ve güç savaşları arasında Azil'in en büyük sınavı sadece gücüyle değil, vicdanıyla da olacaktır.

GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCU KADROSU

Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı dizide;

Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi usta oyuncular yer alıyor. Dizi, yalnızca güçlü hikâyesiyle değil; Karadeniz'in eşsiz doğası, kültürü, müzikleri ve horon geleneğiyle de dikkat çekiyor.

GÖZLERİ KARADENİZ KARAKTERLERİ

• Halit Özgür Sarı / Azil Yılmaz

Rize'de denizle iç içe büyüyen Azil, annesi sandığı Sabriye ve babaannesi Asiye Ana'nın yanında yetişmiştir.

• Özge Yağız / Güneş Aydınay

Anne ve babasını bir kazada kaybeden Güneş, kardeşi Yunus'a hem abla hem anne olmuştur. Avukattır ve Mehmet'in sevgilisidir.

• Mehmet Özgür / Osman Maçari

Ailesinin sırlarıyla şekillenen, geçmişin gölgesinde yaşayan güçlü bir isimdir.

• Ayten Uncuoğlu / Asiye Maçari

Geleneksel Karadeniz kadınıdır. İhanetle sarsılsa da oğlunu tek başına büyütmüştür.

• Mustafa Açılan / Mehmet Maçari

Annesinin gözdesi olan Mehmet, çocukluk aşkı Güneş'le bağını hiç koparmamıştır.

• Yonca Şahinbaş / Nermin Maçari

İstanbul hayaliyle büyüyüp Osman'la evlenerek Maçari ailesine katılmıştır.

• Erol Babaoğlu / Sado

Nermin'in babasının yanında çalışırken ailenin en güvenilir adamı olmuştur.

• Ebru Aykaç / Havva Kırkayvaz

Osman'ın üvey kardeşi olan Havva, Sado'ya gönül vermiştir.

• Eren Ören / Dursun Yılmaz

Azil'in kardeşi gibi büyüyen ve her zaman yanında olan sadık dostudur.

• Osman Albayrak / Kınalı

Yangında ailesini kaybedip Osman'la hapiste tanışan sadık bir adamdır.

• Onur Özaydın / Haki Çakaroğlu

Finans ve matematik bilgisini aile işlerine taşıyarak önemli bir konuma yükselmiştir.

• Türkü Su Demirel / Fatoş Maçari

Babası Osman'a hayran, annesiyle mesafeli büyümüştür.

• Gizem Arıkan / Ayla Çakaroğlu

Hayatını değiştirmek isteyen hırslı bir kadın olarak Maçari ailesine katılmıştır.

• Berk Ali Çatal / Sancar Eskier

Mehmet'in sırdaşı ve koruyucusudur.

• Özgür Çınar Deveci / Yunus Aydınay

Güneş'in kardeşi olan Yunus, geçirdiği kazadan sonra Mehmet'in böbreğini alınca onun izlerini taşımaya başlamıştır.