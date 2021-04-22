Gözler Torbalı Belediye Başkanlığı seçiminde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gözler Torbalı Belediye Başkanlığı seçiminde

Gözler Torbalı Belediye Başkanlığı seçiminde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İzmir'de, Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından ilçede gözler 27 Nisan Salı günü gerçekleşecek seçime çevrildi.

İzmir'de, Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından ilçede gözler 27 Nisan Salı günü gerçekleşecek seçime çevrildi. AK Parti'nin seçimde tek aday üzerinde mutabık kalmasının beklendiği öğrenilirken, CHP'de 6 meclis üyesi adaylık için yola çıktı.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un geçtiğimiz pazar günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından, yeni başkanın belirlenmesi için 27 Nisan Salı günü belediye meclisi toplanacak. Valilik kararı sonrasında salı günü yapılacak seçim öncesi hareketli süreç başlarken, CHP İlçe Başkanlığı, seçim öncesi meclis üyeleriyle görüşme yaptı.

Yapılan görüşmede, mecliste bulunan 18 meclis üyesinden 6'sının aday olduğunu yönetime bildirdiği öğrenildi.

Ortak isim arayışı

Öte yandan, Menemen'de yaşanan sürecin bir benzerini de Torbalı'da yaşamak istemeyen CHP'nin, ortak bir isim üzerinde mutabık kalmak istediği konuşuldu. CHP'li 6 ismin göreve talip olduğu seçim öncesi, CHP Torbalı İlçe Başkanlığının İl Başkanlığının onayını alarak kısa zamanda adayını açıklaması bekleniyor.

Öte yandan, AK Parti'nin, seçimde tek aday üzerinde mutabık kalmasının beklendiği ifade edilirken, bu konuda çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Gizli oylama yapılacak

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni başkanın seçimi için meclisi 27 Nisan Salı günü saat 14.00'da toplantıya davet etti. Yeni belediye başkanı, mecliste yapılacak gizli oylamada seçilecek. Gizli oyla yapılacak seçimin ilk iki turunda üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı seçilecek. Belediye meclisinde CHP'nin 18, AK Parti'nin 10, MHP'nin 2, DEVA Partisi'nin 1 meclis üyesi bulunuyor. - İZMİR

Gözler Torbalı Belediye Başkanlığı seçiminde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Lahana toplayan eşini öldürüp ardından kendi kafasına sıkan cani eş tutuklandı
Lahana toplayan eşini öldürüp ardından kendi kafasına sıkan cani eş tutuklandı
Zengin erkekleri kadınlarla tuzağa düşüren çete çökertildi
Zengin erkekleri kadınlarla tuzağa düşüren çete çökertildi
MEB, Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürlüğünün Nutuk'un dağıtımıyla ilgili yazışmasına yönelik soruşturma başlattı
MEB, Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürlüğünün Nutuk'un dağıtımıyla ilgili yazışmasına yönelik soruşturma başlattı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vedat Bilgin Nikos Dendias Ruhsar Pekcan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Cem Yılmaz Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Mete Kalkavan Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gözler Torbalı Belediye Başkanlığı seçiminde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 11:13:55. #1.14#

title