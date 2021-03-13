Tüm Türkiye risk haritasını bekliyordu! İllerin kaderi Kabine toplantısının ardından belli olacak

1 Mart itibarıyla yerinde karar dönemine geçilmesiyle birlikte bu çerçevede iller risk değerlendirmesine göre 4 gruba ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde hafta sonu açıklanması planlanan risk haritasının Pazartesi günü yapılacak Kabine toplantısının ardından yayınlanması bekleniyor. Toplantıda mavi iller dışındaki illerde hafta sonu kısıtlamasına geri dönülmesi de konuşulacak. İllerin renklerine göre yeni tedbir kararları toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Kontrollü normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte mutant virüsünde etkisiyle Türkiye'de vaka sayısı yine artışı geçti. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınacak yeni tedbirlerin karışıklık yaratmaması adına söz konusu verilerin hafta sonu açıklanacağını açıklamıştı. Ancak yeni haritanın gelmemesi merak konusu oldu.

HAFTA SONU KISITLAMASINA GERİ Mİ DÖNÜLÜYOR?

Çarşamba günü yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından haritada mavi olan iller dışında geri kalan illerde hafta sonu kısıtlamasına geri dönülmesi Kabine'ye verilecek tavsiyeler arasında yer almıştı. Kırmızı illerden çıkışın yasaklanması, kafe ve restoranların denetlenmesi ile toplu taşımada yaşanan sorunlar kurulda görüşülmüştü. İllere göre risk durumu haritası, güncelleneceği iki haftalık periyodu tamamladı. Gözler Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek yeni haritada.

KABİNE, PAZARTESİ TOPLANIYOR

Kabine 15 Mayıs Pazartesi günü toplanacak. Kabine toplantısında kısıtlamalar ve illerdeki vaka durumu değerlendirilecek. Toplantının ardından risk haritası değişecek ve yeni tedbirler alınacak. Kabine sonrası alınan kararlar açıklanacak.

RENKLER NEYE GÖRE BELİRLENİYOR

Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki illerin "düşük", 11-35 arasının "orta", 36-100 arasının "yüksek", 100'ün üstündeki illerin ise "çok yüksek" riskli' sayılacağını açıklamıştı. Buna göre; mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor. Renk kodlarının belirlenmesinde tek kriter vaka sayısı değil. Haritada vaka sayısı, nüfusa oranı, artış/düşüş oranı, aşılama oranı, yoğun bakım ve servis kapasiteleri gibi kriterler birlikte hesaplanarak açıklanacak.

İllere göre son risk durumu haritası: