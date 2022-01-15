Gözde'yi, eski eşiyle görüştüğü için kıskanıp, öldürmüş

BURSA (DHA) - BURSA'da, özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Orcay Korku'nun (35) eşi Gözde Korku'yu (31) tabancayla öldürüp intihara kalkıştığı olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Orcay Korku'nun, Gözde Korku'yu eski eşiyle görüştüğü için kıskandığı, bu nedenle kavga ettikleri, konuşmak için girdikleri yatak odasında olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

Olay, dün Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir bankada güvenlik görevlisi olan Orcay Korku ile eşi Gözde arasında tartışma çıktı. Her ikisi de daha önce bir evlilik yapan ve bu evliliklerinden birer çocukları olan çiftin tartışması kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Orcay Korku, tabancasını çekip eşine tek el ateş etti. Orcay Korku ardından silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.