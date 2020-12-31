Gözde Akpınar kimdir? Gain sahibi Gözde Akpınar kaç yaşında? Gözde Akpınar mesleği ne?
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Gözde Akpınar kimdir? Gain sahibi Gözde Akpınar kaç yaşında? Gözde Akpınar mesleği ne?

31.12.2020 09:42 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:46
Gözde Akpınar kimdir? Gain sahibi Gözde Akpınar kaç yaşında? Gözde Akpınar mesleği ne?

Gain medya sahibi Gözde Akpınar, Gain'in yayın hayatına başlaması ile gündeme geldi. Peki Gözde Akpınar kimdir? Gain sahibi Gözde Akpınar kaç yaşında? Gözde Akpınar mesleği ne?

Betek Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan ve Filli Boya'nın sahibi olan Gözde Akpınar, Gain medyakurucusudur. Filli Boya ile ismi özdeşleşmiş Gözde Akpınar, Gain medyaya dair "uzun süredir incelediği ve gönlünde yatan bir iş" demiştir.

GÖZDE AKPINAR KİMDİR?

Gözde Akpınar, 1980 yılında İstanbul'da doğdu. 40 yaşındadır. Akpınar, Saint Joseph Fransız Lisesi'nde eğitim aldıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme – İktisat bölümünü bitirdi. Okuduğu üniversitenin sunduğu bir imkânla İngiltere'de Portsmouth Üniversitesi'nde aynı bölümü bitiren Gözde Akpınar, Türkiye'ye döndükten sonra Betek Grubu'nda işe başladı.

Gözde Akpınar, Betek Grubu'nda kadın, eğitim ve çevre olmak üzere, birçok farklı alanda sosyal sorumluluk projeleri yürüttü.

Gözde Akpınar önderliğinde yürütülen projelerden biri de Filli Boya Bilim Kampı projesi oldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliği, TÜBİTAK- TÜSSİDE ve Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin desteği ile maddi olanakları sınırlı çocuklara yönelik yürütülen projenin yola çıkış hikayesi, toplumda kadını güçlendirmek ve kadının kendi gücünü fark etmesini sağlama amacına dayanıyor.

Gözde Akpınar kimdir? Gain sahibi Gözde Akpınar kaç yaşında? Gözde Akpınar mesleği ne?
Gain sahibi Gözde Akpınar

Proje; kadının sosyal, siyasi ve ekonomik alanlardaki konumunun güçlendirilmesinde en önemli unsurlar arasında yer alan fırsat eşitliği ve eğitime odaklanıyor.

Gözde Akpınar, Gain medyanın kendi yayın akışı olan, daha büyük ölçüde 1-20 dakika aralığında farklı içerikler ve kategoriler sunan, kendi yayın akışı dışında da kişiyi tanıyan ve akışta kişinin tercihlerini göz önüne alan bir platform olduğunu söylüyor.

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