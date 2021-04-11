Gözaltındaki Montrö Bildirisi imzacısı 7 amiralin ifadesi bitti: 'Yüce Türk Milleti' eklemesinden haberimiz yok
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Gözaltındaki Montrö Bildirisi imzacısı 7 amiralin ifadesi bitti: 'Yüce Türk Milleti' eklemesinden haberimiz yok

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Gözaltındaki Montrö Bildirisi imzacısı 7 amiralin ifadesi bitti: 'Yüce Türk Milleti' eklemesinden haberimiz yok

Montrö bildirisi nedeniyle açılan soruşturma kapsamında 6 gündür gözaltında bulunan 10 emekli amiralden 7'sinin emniyet ifadesi tamamlandı. Emekli amiraller, "Duyuru" başlığıyla hazırlanan açıklamaya eklenen "Yüce Türk Milleti" ifadesinden haberlerinin olmadığını belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 104 emekli amiralin 4 Nisan'daki Montrö açıklamasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 emekli amiralin gözaltı süresi, Perşembe günü 4 gün daha uzatılmıştı. Türk Ceza Kanunu'nun 316/1 maddesinde yazılı "Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan gözaltında tutulan 10 emekli amiralin 7'sinin Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadeleri tamamlandı.

AMİRALLERE SORULAN SORULAR

Alınan bilgiye göre, sorgu sırasında 6 emekli amirale, "Bu metnin yeniden düzenlenmesinde katkınız var mı", "sonradan ilave yaptınız mı", "Yayın tarihi ve saatine siz mi karar verdiniz" gibi sorular yöneltildi.

Gözaltındaki Montrö Bildirisi imzacısı 7 amiralin ifadesi bitti: 'Yüce Türk Milleti' eklemesinden haberimiz yok

"SON EKLEMEDEN HABERİMİZ YOK"

Bu sorulara "hayır" yanıtını veren amiraller, "Sonradan düzenlenmesinde hiçbir katkımız yok" dedi. Metnin başına eklenen "Yüce Türk Milleti" ifadesinden haberlerinin olmadığını belirten amiraller, o akşam 16:00'ya kadar açıklamanın "duyuru" başlığını taşıdığını, saat 20:00'den sonra ise "Yüce Türk Milleti"ne dönüştüğünü öğrendiklerini kaydetti. "'Yüce Türk Milleti' eklemesinden hiç haberimiz yok" diyen amiraller, açıklamanın da 6 Nisan'da yayımlanacaklarını bildiklerini ifade etti.

"BU AÇIKLAMADA MONTRÖ'NÜN TÜRKİYE'NİN TAPUSU OLDUĞUNU ANLATTIK"

İfade sırasında emekli Korgeneral Kadir Sağdıç ise şunları söyledi:

"Bizim hakkımızda gözaltı kararı verilmekle, Montrö'nün yeniden düzenlenmesini isteyen ABD, Fransa ve İngiltere'ye Montrö'yü tartışırız mesajı gitmiştir. Biz bu açıklamada, Montrö'nün Türkiye'nin tapusu olduğunu anlattık. Bizim gözaltına alınmamız, onlara mesaj olmuştur. Onlar Montrö'nün yeniden düzenlenmesini istiyor çünkü. Şimdi bizi tutuklarlarsa hangi anlama gelecek? Gelin Montrö'yü tartışalım. Tutuklanmamız, tarihi bir hata olur."

NE OLMUŞTU?

Emekli amiraller TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtı vermesi üzerine kamuoyunda başlayan tartışmalarla ilgili bir bildiri yayımlamıştı. Bildiride "Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz" denilmişti. Bildiri sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılmıştı.

10 ESKİ AMİRAL GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma sonrası emekli amiraller Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal dün gözaltına almıştı. Gözaltı gerekçesi 'devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' olarak açıklandı. 4 emekli amiral ise ileri yaşları gerekçesiyle ifadeye çağrılmıştı.

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