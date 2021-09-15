Gözaltına alındı, Şura Asena'yı pencereden attığını itiraf etti (2)
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
TUTUKLANDIKayseri'de, Şura Asena Altıntaş'ı (34) 4 katlı binanın 2'nci katındaki daire penceresinden iterek, beton zemine düşüp, ağır yaralanmasına neden olan Şükrü Teke (39), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Kayseri'de, Şura Asena Altıntaş'ı (34) 4 katlı binanın 2'nci katındaki daire penceresinden iterek, beton zemine düşüp, ağır yaralanmasına neden olan Şükrü Teke (39), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.