Gözaltına alındı, Şura Asena'yı pencereden attığını itiraf etti (2) - Haberler
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Gözaltına alındı, Şura Asena'yı pencereden attığını itiraf etti (2)

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
Gözaltına alındı, Şura Asena'yı pencereden attığını itiraf etti (2)

TUTUKLANDIKayseri'de, Şura Asena Altıntaş'ı (34) 4 katlı binanın 2'nci katındaki daire penceresinden iterek, beton zemine düşüp, ağır yaralanmasına neden olan Şükrü Teke (39), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Kayseri'de, Şura Asena Altıntaş'ı (34) 4 katlı binanın 2'nci katındaki daire penceresinden iterek, beton zemine düşüp, ağır yaralanmasına neden olan Şükrü Teke (39), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Gözaltına alındı, Şura Asena'yı pencereden attığını itiraf etti (2)

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gözaltına alındı, Şura Asena'yı pencereden attığını itiraf etti (2) - Haberler
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