Erol Uygun'un Esra Hankulu'nun kuzenini tehdit: Canıyla değil, ailesiyle ödeyecek
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Erol Uygun'un Esra Hankulu'nun kuzenini tehdit: Canıyla değil, ailesiyle ödeyecek

Erol Uygun'un Esra Hankulu'nun kuzenini tehdit: Canıyla değil, ailesiyle ödeyecek
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Sosyal medyada yaptığı tehdit ve hakaret içeren paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun'un Esra Hankulu'nun kuzenini de tehdit ettiği ortaya çıktı. Uygun, yaptığı paylaşımda "Tuncay hala aleyhimize atmaya devam ederse canıyla ödemeyecek, ailesiyle ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun, geceye birlikte geçirdiği Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla tekrar gündeme geldi. Sosyal medyada çok konuşulan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun ise bu paylaşımlarla alakalı olarak kardeşinin sosyal medya hesabından tehdit ve hakaretlerde bulundu.

ESRA HANKULU'NUN KUZENİNİ DE TEHDİT ETTİ

Paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Erol Uygun'un Esra Hankulu'nun kuzenini de tehdit ettiği ortaya çıktı. Aleyna Çakır'ın ailesi Hatun Esen ile Mehmet Esen'in katıldığı FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programına telefonla bağlanan Esra Hankulu'nun kuzeni, "Esra'nın Ümitcan Uygun'u tanıdığını bilmiyorduk. Esra uyuşturucu kullanmazdı, yeğenimi öldürdüler" diyerek isyan etti.

"BEDELİNİ CANIYLA DEĞİL, AİLESİYLE ÖDEYECEK"

Bunun üzerine Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun sosyal medya üzerinden bir paylaşım daha yaparak "Esra'nın kuzeni Tuncay hala aleyhimize atmaya devam ederse canıyla ödemeyecek, ailesiyle ödeyecek" tehdidinde bulundu.

Gözaltına alınan Erol Uygun'un Esra Hankulu'nun kuzenini de tehdit ettiği ortaya çıktı

EROL UYGUN GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Erol Uygun'un gözaltına alındığını duyurdu. Emniyet'in "06.08.2021 Tarihli Basın Açıklaması" notuyla paylaştığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'nu gözaltına alınması sonrası, '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden, Devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 06.08.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Gözaltına alınan Erol Uygun'un Esra Hankulu'nun kuzenini de tehdit ettiği ortaya çıktı
Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun hakkında tutuklama talebi
Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun hakkında tutuklama talebi
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Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı: Ben evden çıktığımda kendindeydi
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