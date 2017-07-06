Göz Tedavilerinde ReLEx SMILE Uygulaması
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler "ReLEx SMILE, görme kusurlar, kuru göz, kontakt lens intoleransı ve/veya ince kornea tedavisinde kullanılan minimal invaziv bir tedavi tekniğidir.
ReLEx SMILE (Small Incision Lenticule Extraction), 3. nesil bir lazer teknolojisidir. Uygulanan ReLEx SMILE teknolojisi ile miyop (-10 numaraya kadar) ve astigmat (-5 numaraya kadar) tedavisinde kişiye özel bıçaksız, ağrısız, hızlı iyileşme sağlayan, kapalı sistemle (doku kaldırmadan) uygulanan, güvenli ve hassas ileri lazer teknoloji yöntemidir."
ReLEx SMILE tekniğinin özellikleri
"ReLex SMILE teknolojisi ile ince kornealar içinde uygulama imkanı elde edilir. Yüksek miyop ve astigmat tedavisinde uygulanabilir. Kornea yapısı daha iyi korunabilir. Flepsiz (kapak kaldırmadan) ve tek adımda kapalı teknikle cerrahi kolaylığı sağlar. Doğala en yakın sonuçlar elde edilir. Operasyondan sonra saha az göz kuruluğu sorunu yaşanır."
Görme bozukluğu olan herkes için uygundur
"Görme bozukluğu ilerlemesinin durduğu veya azaldığı yaştan sonrası uygundur. Bunun için son 6 ay içinde yapılan muayenede 0,50 ve altı oranında numara değişikliği olanlar, genel sağlık durumu yerinde olanlar ve görme bozukluğu kusurundan kurtularak daha keskin görme yeteneğine sahip olmak isteyen herkes için uygundur. En önemlisi kuru göz rahatsızlığı olan kişiler için de uygundur."
Operasyon 1 dakika sürer
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler, "Prosedür sırasında, gözü tamamıyla uyuşturmak için göz anestezi damlaları kullanılır ve en son teknolojiye sahip lazer cihazıyla, 3D yerleşim doğruluğuyla kornea merkezinde bir dizi hassas vuruş gerçekleştirilir. Bu darbeler, bir insan saç teli kalınlığının 1 / 100'ünden daha az olan ve korneanın şeklini etkili bir şekilde değiştirmek için çıkarılması gereken dokuyu özetleyen kabarcıklar oluşturur. Lazer daha sonra cerrahın bu dokuyu dışarı çekmesini sağlayan küçük bir bağlantı tüneli oluşturur. ReLEx SMILE ile hiç flep oluşturulmaz, bu nedenle iyileşme süresi geleneksel LASIK'ten daha hızlıdır. Ön hazırlıkların ardından her göz için operasyon süresi 1'er dakika sürer. Ameliyattan sonra birkaç saat batma hissi yaşanabilir. Hasta ertesi günü normal hayatına sorunsuz bir şekilde devam edebilir. Tekrarlama riski ise oldukça düşüktür. Genellikle operasyon sonrası bir iki gün içerisinde görme iyileşmekte ve bir iki hafta içerisinde de stabilizasyon sağlanmaktadır."
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