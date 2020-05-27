"Göz Nezlesi Corona Virüsü Belirtisi" Göz nezlesi olarak da bilinen konjonktivitin hem Corona virüsünün yol açtığı hastalığın ilk belirtisi hem de sonradan gelişen bir bulgu olduğunu söyleyen retina cerrahı Müge Kesen özellikle Çin'de yayınlanan son raporlar doğrultusunda sadece göz bulguları gösteren hastaların olduğuna...

Göz nezlesi olarak da bilinen konjonktivitin hem Corona virüsünün yol açtığı hastalığın ilk belirtisi hem de sonradan gelişen bir bulgu olduğunu söyleyen retina cerrahı Müge Kesen özellikle Çin'de yayınlanan son raporlar doğrultusunda sadece göz bulguları gösteren hastaların olduğuna dikkati çekiyor Kaynak: DailyMotion.com