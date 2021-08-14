GÖZ HASTALIKLARININ DUAYEN DOKTORU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

"Onun gibi bir hoca daha gelip geçmedi Türkiye'de"Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İstanbul,(DHA)İstanbul'da hayatını kaybeden, göz hastalıkları doktoru ve Türk Oftalmoloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Demir Başar (93), son yolculuğuna uğurlandı.

"Onun gibi bir hoca daha gelip geçmedi Türkiye'de"

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İstanbul,(DHA)

İstanbul'da hayatını kaybeden, göz hastalıkları doktoru ve Türk Oftalmoloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Demir Başar (93), son yolculuğuna uğurlandı. Göz hastalıkları alanında duayen olarak kabul edilen Prof. Dr. Demir Başar için saat 14.00'de, Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Türk Oftalmoloji Derneği Onursal Başkanı da olan Prof. Dr. Başar'ın cenazesine eşi Gönül, oğlu İrfan, kızı Neslihan Başar'ın yanı sıra, meslektaşları, eski öğrencileri ve yakınları katıldı. Prof. Dr. Demir Başar, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"HER VASFI ÜZERİNDE TAŞIYAN ÜSTÜN BİR HOCAMIZDI"

Prof. Dr. Başar'ı kendine rol modeli olarak gördüğünü ifade eden kızı Neslihan Başar, " Canımızı kaybettik. Işığımızı, idolümüzü, her şeyimi kaybettim. Çok güzel öğrenciler yetiştirdi, çok güzel dostları var" dedi. Yaklaşık 40 yıl önce Başar'ın asistanlığını yaptığını belirten Prof. Dr. Ahmet Gücükoğlu ise "Onun gibi bir hoca daha gelip geçmedi Türkiye'de. Hem eğitici, hem öğretici, hem uygulayıcı, ağabey, kardeş, her vasfı üzerinde taşıyan üstün bir hocamızdı. Tanrı Ona iyi bir yerde, yer ayıracaktır" diye konuştu.

Prof. Dr. Alaettin Çelik de "Hocamız, konusuna son derece vakıftı. Belki, dünyada sayılı göz hekimlerinden... Hem cerrahisiyle, hem tıbbi tarafından çok iyi bir hekimliği olan, onun yanında hocalığı, araştırmacılığı olan bir insandı. Yanına aldığı asistanları, uzmanları, hocaları yetiştiren çok yetenekli bir hocamızdı. Vefatından son derece üzgünüz " şeklinde konuştu.

TÜRK GÖZ HEKİMLİĞİNE SON DERECE BÜYÜK YARDIMLAR YAPTI

Eski öğrencilerinden Uzm. Dr. Feyza Altın "İnanılmaz bir hocaydı. Çok iyi bir fizik bilgisi vardı. Bunu gözle birleştirdi. Onu dinlemek ayrıcalıktı zaten. Her şeyden önce bize özgüven aşıladı. 'Siz en iyisini yapacaksınız' derdi. Hocamızı hiç unutmayacağız" dedi.

Türk Oftalmoloji Derneği eski başkanlarından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Şevki Arslan, şunları söyledi: Öncelikle son derece değerli, saygılı, yardımsever, lider yapılı, Türk tıbbına, Türk oftalmolojisine, Türk göz hekimliğine son derece büyük yardımlar yapmış, katkılar sağlamış, çok yüce bir insandı. Allah rahmet eylesin. O'nu yakinen tanıyan herkes bunu çok yakinen bilmesine rağmen, Onu ismen tanıyanlar da okuduklarından, duyduklarından bunun farkındalar. Türk ulusu için söylemek gerekirse çok önemli bir büyüğümüzü yitirmenin üzüntüsü içerisindeyiz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı