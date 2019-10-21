'Göz Çamuru'nun şifa kaynağı olduğuna inanılıyor

21.10.2019 16:47

Günyüzü ilçesinde bulunan ve halk arasında 'Göz Çamuru' olarak bilinen kaynak suyu, ateşli hastalık, nazar, sıkıntı ve stresten kaynaklanan rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılıyor.



İlçenin Gümüşkonak mahallesinde bulunan kaynak suyuna çevre halkından yoğun ilgi var. Mahallede ikamet eden Nurşen Yücel, başka illerden bile gelip derdine deva arayan insanların bu kaynağın suyunu içerek, yıkanarak veya çamur aldığını belirtti. Göz çamura kaynağının ilginç bir hikayesi olduğunu belirten Yücel, "Anlatılanla göre; eski zamanlarda bir delikanlı gece kaynak başında bir peri kızı yakalar. Peri kızını evine götürür, kendisine eş yapmak ister ve maharetlerini denemek için hamur yoğurmasını ister. Peri kızı hamur yoğurmaya başlar ve elleri kanamaya başlar. Delikanlıya bu işi yapamayacağını, onu bulduğu yere bırakması için yalvarır. Delikanlı ikna olunca peri kızını azat etmek için göz çamurunun başına gelirler. Peri kızı delikanlıya 'Ben suya girdiğimde eğer sudan köpükler çıkarsa bil ki beni aralarına tekrar kabul etmedikleri için boğdular, eğer ki kan çıkarsa beni kestiler, hiçbir şey çıkmasa beni kabul ettiler demektir. Eğer kan çıkarsa bu suyun çamuru nazar yüzünden meydana gelen tüm yaralara, hastalıklara şifa olacaktır. Cebindeki mendili çıkart bu suya batır cebine koy, nazar değen, ateşli hastalığını olanların üzerine ört o geçen' der. Kız suya girince kan çıkar ve kırmızı olur. Bundan dolayı buraya göz çamuru diyorlar" dedi.



Uzak illerden dahi buraya gelenler olduğunu anlatan Yücel, "O belirtilen mendil uzun yıllarda köyde kalmış ve kullanılmış.



Nazardan gelen hastalıklara, doktorların sinir, stres dediği hastalıklara çare aramak için insanlar buraya geliyor" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA