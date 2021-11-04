Göz alanındaki bilim insanları "55. Ulusal Oftalmoloji Kongresi"nde buluştu

ANTALYA (AA) - Antalya'da, göz hastalıkları, yeni tedavi yöntemleri ve sağlığının ele alınacağı "55. Ulusal Oftalmoloji Kongresi" 1441 bilim insanının katılımıyla başladı.

Türk Oftalmoloji Derneğince Belek Turizm Merkezi'ndeki Sueno Hotel ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, kurslarla başladı. Kongrede, 32 firma stantlar kurarak ürünlerini tanıttı.

Kongreye, yurt içi ve dışından 1255'i göz uzmanı 1441 kişi katılıyor.

İngiltere, Almanya, Fransa, Yunanistan, Danimarka, İtalya, ABD, Kanada, Brezilya, Hindistan, Bosna Hersek, Slovenya, İskoçya, Kolombiya, Özbekistan, Portekiz, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan ve Singapur'dan 50 civarında bilim insanı kongrede yer alıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gelemeyen 30 yabancı konuşmacı, panellere çevrim içi bağlanıyor.

Kongre kapsamında paneller, kurslar, yuvarlak masa toplantıları, video oturumları, sözlü sunumlar, poster etkinlikleri ve uydu toplantıları gerçekleştiriliyor.

Türk Oftalmoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. İzzet Can, açılışta yaptığı konuşmada, kongrede, göz sağlığıyla ilgili Türkiye ve dünyadaki tüm gelişmeleri masaya yatıracaklarını belirtti.

Salgın nedeniyle 2 yıl aradan sonra bir araya gelebildiklerini anlatan Can, "Dernek bünyemizdeki 15 birimimizin de aktiviteleri olacak. Kongrede katarakt birinci sırada yer alacak. Çünkü dünyada ve ülkemizde en büyük sağlık sorunu ama erken tanıyla önlenebilir körlük nedeni." dedi.

Salgının herkesi etkilediğine dikkati çeken Can, salgında hayatını kaybeden meslektaşlarının fotoğraflarını siyah panoya yansıtarak anmak istediklerini ifade etti.

Kongrede sıkı salgın tedbirleri uygulandığını bildiren Can, şunları kaydetti:

"Yıllardır yapageldiğimiz kongrelerimiz, sempozyumlarımız, bilimsel alanı da içinde olmak üzere esasında tamamen sosyal bir olaydır. Bu sosyal aktivite bizleri birbirimize yaklaştıran, dernek kelimesindeki formalliği ya da soğukluğu sıcak bir aile kavramına dönüştüren esas faktör, bir yapıştırıcı, bir bağdır. Bugün son durumdaki üye sayımız olan 5 bin 220 kişiyi aynı çatı altında tutansa birbirimize olan sevgimizdir."

Kongre, 7 Kasım'da sona erecek.