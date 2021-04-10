Gövdesi kesilmiş yunus başı sahile vurdu
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Gövdesi kesilmiş yunus başı sahile vurdu

İhlas Haber Ajansı / EMRE AKARCA - Haberler | Yerel

- Gövdesi kesilmiş yunus başı sahile vurdu Edirne'nin Enez ilçesinde başı kesilen yunus sahile vurdu.

- Gövdesi kesilmiş yunus başı sahile vurdu

EDİRNE - Edirne'nin Enez ilçesinde başı kesilen yunus sahile vurdu. Saros Körfezi kıyısında yer alan Vakıf Köyü sahilinde bir yunus balığı başı kıyıya vurdu. Yürüyüşe çıkanlar tarafından fark edilen yunus, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Enez Doğal Yaşamı, Çevreyi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Selma Yılmaz; talihsiz yunusun önce balıkçı ağlarına takıldığını ve sonrasında ağlara zarar vermemesi için başından kesilerek denize atıldığını ileri sürdü. Çevredeki balıkçılara konu hakkında eğitim verilmemesi gerektiğini belirten Yılmaz'ın paylaşımı üzerine çok sayıda hayvansever yorumlarıyla tepki gösterdi.

(EA-KU-ÖK-Y)

Gövdesi kesilmiş yunus başı sahile vurdu
Gövdesi kesilmiş yunus başı sahile vurdu
Gövdesi kesilmiş yunus başı sahile vurdu
Gövdesi kesilmiş yunus başı sahile vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE AKARCA

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