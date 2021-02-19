Hande Erçel ile Kerem Bürsin, yakayı fena ele verdi
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Hande Erçel ile Kerem Bürsin, yakayı fena ele verdi

19.02.2021 20:15 | Son Güncelleme: 19.02.2021 20:55

Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşlıkları aşka dönüştüğü iddia edilen Hande Erçel ve Kerem Bürsin kameralara yansıdı. Geceyi birlikte geçiren ikili, sabah ayrı ayrı arabalarla sete giderken görüntülendi.

Ünlü oyuncular Hande Erçel ve Kerem Bürsin, uzun süredir aşk iddiaları gündemi meşgul ediyordu. Rol aldıkları dizide yakınlaştıkları konuşulan ikili, iddiaları güçlendirecek görüntüyle magazin dünyasında bomba etkisi yarattı.

YAKALANMAMAK İÇİN AYRI ARABALARA BİNDİLER

Fox TV ekranlarının MF Yapım imzalı dizisi Sen Çal Kapımı'da rol alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, magazin kulislerinde dönen iddiaya göre güzel oyuncunun evinde geceyi birlikte geçirdi. Ancak sabah birlikte görüntü vermemek için ayrı ayrı arabalara binen ikili, kameralardan kaçamadı. Görüntünün paylaşılması sonrası aralarındaki aşk iddiaları daha da güçlenen Erçel ve Bürsin, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yaptı.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin, yakayı fena ele verdi
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