"Görüntülerdeki beyaz madde pudra şekeri" diyen Kürşat Ayvatoğlu'nun kanında uyuşturucu tespit edildi

Kürşat Ayvatoğlu isim şahsın, geçtiğimiz Mart ayında lüks aracında sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde uyuşturucu madde kullandığı öne sürülmüştü. Kürşat Ayvatoğlu'ndan alınan kan, kıl ve idrar örnekleriyle ilgili inceleme raporu soruşturma dosyasına ulaştı. Dosyada, Ayvatoğlu'nun kanındaki maddenin uyuşturucu olduğu tespit edildi

Kürşat Ayvatoğlu isimli şahsın geçtiğimiz Mart ayında aracında çekilen görüntülerinde uyuşturucu kullandığı iddia edilmiş ve sosyal medyaya yansıyan olay, büyük infiale neden olmuştu. Ayvatoğlu, polisteki ifadesinde görüntülerdeki maddenin uyuşturucu değil, pudra şekeri olduğunu öne sürmüştü.

UYUŞTURUCU MADDE TESPİT EDİLDİ

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Adli Tıp'ın gönderdiği raporda, Ayvatoğlu'ndan alınan kıl, kan ve idrar numunelerinde "uyuşturucu maddesi" tespit edildiği belirtildi. Savcılık, Ayvatoğlu hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlıyor.

"SANKİ UYUŞTURUCU KULLANIR GİBİ EĞLENİYORDUK"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan Ayvatoğlu'nun alınan ilk ifadesinde "Bu madde pudra şekeridir. Biz zaten arkadaş ortamında yabancı müzik dinlerken şaka, taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuşuz gibi yaparak eğleniyorduk. Bazen burundan sanki kokain çeker gibi bazen de esrarlı sigara içer gibi yapmış olduğumuz şakalar vardır. Ancak bugüne kadar yapmış olduğum bu şekildeki şakaları kesinlikle videoya çekmedik. Zaten bu görüntünün de benim haberim olmadan çekildiği aşikârdır. Benim kesinlikle hayatım boyunca kokain maddesi kullanmadım" şeklindeki sözleri büyük yankı yaratmıştı.

GÖRÜNTÜLERİN ESKİ OLDUĞUNU SAVUNMUŞTU

Şüpheli Ayvatoğlu, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Ancak kamuoyunun tepkisi üzerine Ayvatoğlu yeniden gözaltına alınmış ve bu kez ifadesinde kokain kullandığını kabul eden Ayvatoğlu, yakın dönemde uyuşturucu kullanmadığını öne sürmüş, görüntülerin 2 yıl öncesine ait olduğunu savunmuştu. Savcılık ise ev hapsi kararı verilen Ayvatoğlu'nun doğruyu söyleyip söylemediğini anlamak için kan, kıl ve idrar örnekleri aldırmıştı.