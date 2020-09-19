Koronalı babasını görebilmek için kapı aralığından bakıp elini uzatan küçük kızın o anları ağlattı
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Koronalı babasını görebilmek için kapı aralığından bakıp elini uzatan küçük kızın o anları ağlattı

İstanbul'da koronalı bir babanın, 3 gündür karantinada olması sebebiyle göremediği küçük kızı ile olan videosu izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Babasını özleyen küçük kızın kapı aralığından defalarca 'baba' diye seslenmesi ve ona elini uzatması yürek burktu.

19.09.2020 12:51 | Son Güncelleme: 19.09.2020 13:58

İstanbul'da koronavirüs testi pozitif çıkan babasına ulaşmak için kapı önüne gelen küçük kızın babasına seslenip kapının altından babasına el uzattığı anlar yürek burktu.

3 GÜNDÜR KARANTİNADA

Koronavirüs belirtilerini hisseden Sertan Şahin, hastaneye giderek test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Şahin, bütün yakınlarına haber vererek kendini evde karantinaya aldı. 3 gündür karantina altında olan Şahin, eşi ve minik kızından uzak duruyor.

KAPI ARALIĞINDAN 'BABA' DİYE SESLENDİ

Uzun zamandır babasını görmeyen minik kız ise kapı önüne gelerek 'baba' diye seslendi. Şahin duygusal anlar yaşarken, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kapı aralığından birbirini görmeye çalışan baba kız, kapı altına eğilerek birbirini gördü. Duygu dolu anlar yaşayan Şahin, herkesi koronavirüse karşı uyardı.

Koronalı babasını görebilmek için kapı aralığından bakıp elini uzatan küçük kızın o anları ağlattı

"KIZIM KONUŞTUKÇA DAHA GÜÇLÜ GELECEĞİME SÖZ VERDİM"

Kızının özlemini çeken Sertan Şahin, o anları sosyal medyada hesabında paylaşarak herkese seslendi. Şahin, "Koronadan korkmayan arkadaşlar şu görüntüyü başkasına yaşatmamanız için dikkat edin, maskenizi takın. Testim pozitif çıktı, 2 gündür karantinadayım. Kızım baba dedikçe bu meredi yenip daha da güçlü geleceğime söz verdim. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Koronalı babasını görebilmek için kapı aralığından bakıp elini uzatan küçük kızın o anları ağlattı

Kaynak: İHA

IHA Editörü - VEDAT BAYRAKTAR
VEDAT BAYRAKTAR
IHA Editörü
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