Görüntüler korku filmini aratmadı! Ataşehir'de kulelere aynı anda onlarca yıldırım düştü - Haberler
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Görüntüler korku filmini aratmadı! Ataşehir'de kulelere aynı anda onlarca yıldırım düştü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

İstanbul'da önceki akşam Ataşehir'de kaydedildiği belirtilen görüntülerde, kulelere aynı anda onlarca yıldırımın düşmesi sonucu ürkütücü görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı, önceki akşam yağmurla birlikte etkili olmaya başladı. Özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olan kar yağışı, gecenin ilerleyen saatlerine doğru Avrupa Yakası'nda da etkisini gösterdi.

GÖRÜNTÜLER ÜRKÜTTÜ

Dün akşam çekildiği belirtilen bir görüntü ise sosyal medyada büyük ilgi topladı. Ataşehir'de kaydedildiği ifade edilen görüntülerde, kulelere onlarca yıldırımın aynı anda düşmesiyle birlikte korkutan görüntüler ortaya çıktı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Sosyal Medya, Yıldırım, Ataşehir, İstanbul, Yaşam, Güncel, Haber

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