Görüntüler İstanbul'dan! Vatandaşlar tipi altında Halk Ekmek kuyruğu bekledi
İstanbul Sultangazi'de yoğun kar yağışı ve tipi altında Halk Ekmek kuyruğunda bekleyen vatandaşlar, cep telefonları kamerasına yansıdı.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı, hayati fonksiyonları derinden etkilemeye devam ediyor. Sultangazi Sultançiftliği'ndeki Halk Ekmek kuyruğu da cep telefonu kamerasına takıldı. Görüntüleri CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir sosyal medya hesabından yayınladı.
TUNCAY ÖZKAN'DAN YORUM
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan görüntülerle ilgili "İstanbul'da kara kışta halk ekmek kuyruğu. Saray'a sorsan varlık kuyruğu der. Bu düzen değişmeli" yorumunda bulundu.
BAHADIR ERDEM SERT ÇIKTI
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ise görüntüler için, "Dondurucu soğukta, milleti ucuz ekmek için şu hale soktunuz ya! Utanın! Allah'ınızdan bulun!" ifadelerini kullandı.