Görüntü Türkiye'den! Akan trafiğe aldırış etmeden yolun ortasında namaz kıldı
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Görüntü Türkiye'den! Akan trafiğe aldırış etmeden yolun ortasında namaz kıldı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Aydın-Denizli karayolunda bir vatandaş akan trafiğin arasında namaz kıldı. Trafikteki bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen o anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Aydın Denizli karayolunda kaydedildiği belirtilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde bir kişinin yolun ortasında akan trafiğe aldırış etmeden namaz kılmaya başladığı anlar yer aldı.

Görüntü Türkiye'den! Akan trafiğe aldırış etmeden yolun ortasında namaz kıldı

GÖRÜNTÜLERE SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Yolun ortasında namaz kılan şahıs nedeniyle trafik oluşurken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken birçok kullanıcı, namaz kılan şahsı trafiği tehlikeye attığı için eleştirdi.

Görüntü Türkiye'den! Akan trafiğin ortasında namaz kıldı

BENZER DURUM METROBÜSTE YAŞANMIŞTI

Öte yandan kameralara yansıyan o anlar geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da yaşanan benzer bir olayı da akıllara getirdi. 2020 yılının Eylül ayında yaşanan olayda, bir şahıs metrobüste yüksek sesle ezan okuyarak namaz kılmıştı. Şahsı kimi "Kendine gel kendine burası yeri değil" diye uyarırken bir diğer vatandaş ise, "Bırak bitirsin" demişti. Namaz kılan şahıs ise "Allah razı olsun" diyerek namazını bitirmişti.

Metrobüste yolculara aldırış etmeyen bir kişi bağırarak ezan okuyup namaz kıldı
Metrobüste yolculara aldırış etmeyen bir kişi bağırarak ezan okuyup namaz kıldı
Görüntü Türkiye'den! Akan trafiğe aldırış etmeden yolun ortasında namaz kıldı
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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Haber Yorumları (7)
NİL KUT: O kadar ibadet ehliyse seccadesi neden yanında değil ?
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ŞEHMUZ ŞEKER: ALLAH KABUL ETMESİN İNŞALLAH NEYİN KAFASI BU SAÇMA SAPAN ŞOV YAPMIŞ KARDEŞİM İNSAN OLDA YOLUN KENARINDA BİR AĞAÇ GÖLGESİNDE İNSAN GİBİ KIL NAMAZINI
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VEDAT BÜTÜN: Bunu ezip geçen adama cezai yaptırım uygulanmaz.sadece nöbetçi mahkeme ifadesini alır gönderir.
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