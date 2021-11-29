Görüntü İstanbul Beylikdüzü'nden! Kuvvetli fırtına binayı paramparça etti - Haberler
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Görüntü İstanbul Beylikdüzü'nden! Kuvvetli fırtına binayı paramparça etti

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

İstanbul'da etkisini her geçen dakika artıran fırtına nedeniyle zor anlar yaşanırken, Beylikdüzü'nden gelen son görüntü olayın vahametini gözler önüne serdi. Lodosun etkisiyle bir binadan kopan parçaların yere düştüğü anlar kameraya anbean yansıdı.

İstanbul'da sabah başlayan ve öğlene doğru etkisini artıran lodos, önüne geleni yıkıp geçmeye devam ediyor. Esenyurt'ta üzerlerine bina çatısı düşen 2 kişi hayatını kaybederken, İstanbul'da kuvvetli fırtına nedeniyle toplam 9 kişi yaralandı.

BEYLİKDÜZÜ'NDEN KORKUNÇ GÖRÜNTÜ

Hızı 130 km'ye ulaşan fırtınanın yıkımına ilişkin son görüntü ise Beylikdüzü'nden geldi. Lodosun etkisiyle bir binadan kopan parçaların yere düştüğü anlar kameraya anbean yansıdı. Olay nedeniyle can veya mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ÇOK SAYIDA ÇATI UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Öte yandan ülkenin birçok noktasından ve İstanbul'un çeşitli yerlerinden çok sayıda olumsuz haber geliyor. Bazı noktalarda çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Lodos felaketi nedeniyle şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

 İstanbul lodosa teslim! Dev dalgalar kıyıya vurdu, ağaçlar devrildi

İstanbul lodosa teslim! Dev dalgalar kıyıya vurdu, ağaçlar devrildi

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Yorumlar (1)
Metin Yalcin:Müteahhidi ve taşaronu kutluyorum, bir rüzgarda dağılacak kadar rezil çakma iş yaptığı için .. Cevap Yaz 0 8 Yayından Kaldır
500
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