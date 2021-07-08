Görükle su kesintisi! İstanbul su kesintisi!

8 Temmuz Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 8 Temmuz 2021 İSKİ su kesintileriİstanbul Ataşehir, Başakşehir, Pendik su kesintisi!

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 8 Temmuz Salı İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Görükle su kesintisi! İstanbul su kesintisi!

GÖRÜKLÜ BURSA SU KESİNTİSİ!

BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Gemlik Ilcesi, Balikpazari Mahallesi 1.ve 2.Cadde ve civarinda 07/05/2021 ile 30/07/2021 tarihleri arasinda, 10.00-18.00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda , Nilüfer Ilcesi Büyükbalikli Mahallesi ve civarinda 03.07.2021 23.07.2021 tarihleri arasinda 10:0018: 00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 1. Bölge Daire Baskanligi tarafindan tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Yildirim Ilcesi Vakif Mahallesi 13. Yavuz Sokak ve civarinda 07.07.2021-06.08.2021 tarihleri arasinda, 08:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur

Sizlere daha iyi ve kesintisiz hizmet verebilmek için yaptığımız çalışmalardan ötürü Kurşunlu mahallesi Bizimevler mevkii civarında sabah 08:00 ile 17:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintileri yapılacaktır. Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önemle duyurulur.

Yıldırım İlçesi Çınarönü Mahallesi Atlı Sokak ve civarında arıza nedeniyle 08.07.2021 tarihinde 07:40 ile 12:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesi ve civarında arıza nedeniyle 08.07.2021 tarihinde 10:00 ile 14:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi İlçesi Demirtaşpaşa Mahallesi Eski Tahıiçi Sokak ve civarı arıza nedeniyle 08.07.2021 tarihinde 10.00 12:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmekte

Osmangazi İlçesi Tuna Mahallesi 6.Kartal Sokak arıza nedeniyle 08.07.2021 tarihinde 10:00 ile 13.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Saygılı Sokak ve civarı arıza nedeniyle 08.07.2021 tarihinde 10.30 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ

Arıza Kesinti

İlçe : Ataşehir

Etkilenen Mahalleler : Örnek Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.07.2021 10:39

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.07.2021 06:40

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Başak Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.07.2021 10:40

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Pendik

Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah,Fatih Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.07.2021 10:15

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah,Ferah Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.07.2021 09:38

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]