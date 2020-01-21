'Görmezden Gelmeyelim' Sergisi 8 Şubat Tarihine Kadar Ziyaret Edilebilecek

21.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:36

'GÖRMEZDEN GELMEYELİM' SERGİSİ İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI HAVALİMANI'NDA YÜZBİNLERLE BULUŞUYOR

Türkiye'de alanında bir ilk olan ve şizofreni konusunda toplumsal bilinç oluşturmayı hedefleyen 'Görmezden Gelmeyelim - Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni' sergisinin bu yılki durağı İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) oldu. Beşinci yılında 2,5 milyon izleyiciye ulaşan sergi, etkileyici görsel ve canlandırmalarıyla yurtiçinden ve yurtdışından yüzbinlerce yolcuyu buluşturan İSG'de ziyarete açıldı.

Abdi İbrahim Otsuka veŞizofreni Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle hayata geçirilen "Görmezden Gelmeyelim - Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni" sergisi bu yıl, Türkiye'nin en büyük ikinci, Avrupa'nın ise en büyük 12. havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın (İSG) iç hatlar giden yolcu katında katında ziyaretçilerle buluşuyor.

Geçmişten günümüze, tarih boyunca şizofreni hastalarının yaşantılarına ayna tutan, hastalığın tanı ve tedavisinde kullanılan yöntemleri, bilimin ve toplumların konuya yaklaşımlarını evrimler halinde gösteren, ilginç görsel ve canlandırmalarıyla son derece etkileyici bir anlatıma sahip olan sergi, 21 Ocak – 8 Şubat tarihleri arasında görülebilir.

"Empati Kabini" ve "Dönen Yatak" gibi deneyim alanlarıyla, görsel ve işitsel olarak bir şizofreni hastasının duyu ve deneyim dünyasını anlama fırsatı sunan sergi, Türkiye'de yaklaşık 600 bin, dünyada ise 51 milyon kişinin yaşadığı şizofreni hastalığıyla ilgili çarpıcı bir atmosfer yaratarak, ziyaretçilerini farkındalığa davet ediyor. Sergi, 5 yıldır Türkiye'nin pek çok noktasında izleyiciyle buluştu ve bugüne kadar 2,5 milyon kişi tarafından gezildi.

Serginin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, Abdi İbrahim Otsuka Şirket Yöneticisi Elif Elkin, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal ve Görmezden Gelmeyelim sergisi küratörü Çağlar Gözüaçık'ın yanı sıra havalimanı yolcuları da katıldı.

Görmezden Gelmeyelim sergisi ile Türkiye'de benzeri olmayan bir farkındalık çalışmasına imza attıklarına işaret eden Abdi İbrahim Otsuka Şirket Yöneticisi Elif Elkin, "Türkiye ilaç sektöründeki ilk ve tek Japon ortaklığı olan Abdi İbrahim Otsuka, ürünleriyle hayatları iyileştirmeye devam ederken, güçlü farkındalık çalışmaları ve toplum araştırmalarıyla da bu alanda ülkemizde ilklere imza atıyor. Şizofreni, bipolar bozukluk, majör depresyon, otizm gibi psikiyatri alanında güçlü ürünlerimizle hastaların hayatını iyileştirecek çözümler üretmeye devam ederken, bir yandan da toplum sağlığına katkı sağlayacak etkili farkındalık çalışmaları yürütmeyi ödevimiz olarak görüyoruz. Özellikle damgalamanın, yani toplumdaki ön yargıların, şizofreni hastalığının verdiği zarardan çok daha büyük hasarlar bıraktığını, hastalığın iyileşmesinin önündeki en büyük engel olduğunu biliyoruz. Bu nedenle şizofreni konusunda toplumu bilinçlendirmek amacıyla 2015 yılında Görmezden Gelmeyelim projemizi başlattık. 'Görmezden Gelmeyelim -Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni' sergimizi bugüne kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'ye taşıdık ve 2,5 milyondan fazla insana ulaşmayı başardık. İlk günden itibaren büyük ilgi gören bu sergi, pek çok önemli ödülün sahibi oldu. Bu sene yurt içinden ve yurtdışından milyonlarca yolcuyu buluşturan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı sergimize ev sahipliği yapıyor. Engelsiz havalimanı misyonuyla, bugüne kadar sayısız farkındalık etkinliğine kucak açan ve bize de koşulsuz destek olan başta Sayın Canan Soysal olmak üzere tüm İSG yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bu konulardaki hassasiyetleri ve katkıları dolayısıyla kendilerini gönülden kutluyorum. Yerli ve yabancı yolcu trafiğinin böylesine yoğun olduğu bir noktada sergimizi hayata geçirerek çok daha geniş kesimlere ulaşabilmek bizim için çok kıymetli. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın gösterdiği bu duyarlılığın toplumun her kesimine yayılması halinde, şizofreni hastalarına ve bu tip hastalıklarla mücadele eden herkese, toplum olarak, kurumlar ve bireyler olarak çok daha fazla destek olabileceğimize inanıyorum" dedi.

"Bu sergi ile toplumsal önyargıları kırmayı amaçlıyoruz"

Abdi İbrahim Otsuka olarak toplumsal bilinç yaratma konusunu sahiplendiklerinin altını çizen Elif Elkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplumsal damgalama konusunda var olan algıları değiştirmeye odaklanıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza çok önemli bir halka ekleyerek Şizofreni Dernekleri Federasyonu ile birlikte "Türkiye Şizofreni Algısı, Bilgi Düzeyi ve Şizofreniye Bağlı Damgalama ve Ayrımcılık Araştırması"nı hayata geçirdik. Araştırma toplumumuzdaki damgalamanın boyutunu çok çarpıcı biçimde ortaya koydu. Maalesef toplumun yüzde 10'u şizofreninin bulaşıcı olduğunu, tedavisinin olmadığını düşünüyor. Yüzde 60'ı şizofreni hastalarının tehlikeli ve saldırgan olabileceği kanısında. Bu hastalıkla mücadele eden birinin, öğretmenlik, bakıcılık, doktorluk gibi sosyal meslekleri yapmaları istenmiyor. Hatta komşumuz, iş arkadaşımız, çalışanımız veya yolculukta yanımızda oturan kişi olmasını bile istemiyoruz. Toplumun yüzde 84'e yakın bir kesim bu konuda çözümün parçası olmaya hala çok uzak. Bu sergi, şizofreninin bulaşıcı olduğunu, hastaların tehlikeli olduğunu düşünenlere tüm bunların yanlış olduğunu anlatmak için var. Sergiyi gezdiğinizde tarih boyunca bu hastaların en çok bu gibi önyargılarla savaştıklarını göstereceksiniz. Araştırmadan elde ettiğimiz sonuçlarla da geliştirerek sergimizi daha geniş kitlelerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, "Engelsiz havalimanı misyonumuzla bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk çalışmasına imza attık. Aynı zamanda birçok kurumun projesinin havalimanı misafirlerimizle buluşmasını sağlamak üzere kapılarımızı açtık. Görmezden Gelmeyelim sergisine ev sahipliği yaparak, toplumsal damgalamayı önlemeye bizim de bir katkımız olabilirse çok mutlu oluruz. Bireyler ve şirketler olarak bu gibi toplumu ilgilendiren konularda hassasiyetlerimizi birleştirmenin çok daha güçlü bir etki yaratacağı muhakkaktır. Sergide emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler